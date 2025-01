i Autor: Yasin Gdu / CC0 / pexels.com, gk Chociaż do rozbicia kumulacji w Eurojackpot zabrakło mu jednej liczby, został multimilionerem

Ale miał szczęście!

Na rozbicie tej kumulacji wszyscy czekali z zapartym tchem. W końcu się udało! Podczas piątkowego losowania Eurojackpot, 10 stycznia padła główna wygrana w kwocie 340 milionów złotych, czyli ponad 80 milionów euro. I chociaż tym razem nie trafi ona do Polski, to nie ma powodów do smutku. Nasz rodak zgarnął wygraną drugiego stopnia i został multimilionerem. Gdzie padła wygrana?