Dramatyczne zakończenie pijackiej kłótni. 25-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa

Kolejny transport "kreta" już prawie na miejscu! W nocy maszyna TBM dotrze do Babicy [19/20 grudnia 2022]

Horoskop na 19 grudnia 2022. Co czeka cię w poniedziałek? Wyszło na jaw, kto zrobi dobry interes

Dramatyczna śmierć Czarka z Podkarpacia. Wielkie poruszenie: "Łzy cisną się do oczu"

Do zdarzenia doszło w sobotę 10 grudnia, po godz. 22.00 w Rzeszowie w mieszkaniu przy ul. Wrzosowej. Podczas imprezy alkoholowej w Rzeszowie miało dojść do usiłowania zabójstwa.

- Jak wynikało ze zgłoszenia, w mieszkaniu przy ul. Wrzosowej, miało dojść do zranienia mężczyzny. Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że w mieszkaniu, podczas wspólnego picia alkoholu, doszło do sprzeczki pomiędzy dwoma mężczyznami i kobietą. W jej trakcie, jeden z mężczyzn ugodził niebezpiecznym narzędziem męża kobiety, po czym zbiegł. Przybyła na miejsce załoga pogotowia ratunkowego, po udzieleniu pierwszej pomocy, przewiozła rannego 30-lateka do szpitala - przekazuje KMP Rzeszów.

Mundurowi przeprowadzili oględziny i ustalili świadków wydarzenia. Zajęli się poszukiwaniami zbiegłego napastnika. Podejrzewanego mężczyznę zatrzymali dzień później, około godz. 14.00 w mieszkaniu członka rodziny.

- Zebraniem materiału dowodowego zajęli się funkcjonariusze z komisariatu na Nowym Mieście. Okazało się, że zatrzymany 25-latek był poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia do zakładu karnego, wydanego przez Sąd Rejonowy w Nisku - informuje policja.

Akta sprawy policjanci przekazali do Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie. Na podstawie zgromadzonego materiału, prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut usiłowania zabójstwa. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Rzeszowie aresztował podejrzanego na trzy miesiące.

Za usiłowanie zabójstwa grozi kara na czas nie krótszy niż 8 lat.

Festiwal Czekolady w Rzeszowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.