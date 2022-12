Rusza sprzedaż taniego węgla w Rzeszowie 2022. Jaka cena, miejsce i termin odbioru?

Horoskop na 20 grudnia 2022. Co czeka cię we wtorek? To dobry czas dla tego znaku zodiaku! Gwiazdy będą ci sprzyjać

Tani węgiel już w Rzeszowie. Jest dostarczany przez Tauron Wydobycie S.A. i pochodzi z Zakładu Górniczego Sobieski i Janina. Jaka cena węgla preferencyjnego w Rzeszowie? Jak podaje Urząd Miasta Rzeszowa, mieszkańcy Rzeszowa oraz Trzebowniska mogą nabyć węgiel w cenie 1980 zł brutto za tonę (cena nie obejmuje kosztów transportu indywidualnego).

Tani węgiel w Rzeszowie. Gdzie odebrać opał od gminy?

Pracownicy MPGK będą kontaktować się telefonicznie z tymi mieszkańcami Rzeszowa i Trzebowniska, którzy złożyli wnioski i zostali pozytywnie zweryfikowani, w celu umówienia terminu odbioru węgla przy al. Sikorskiego 428. Telefonu należy się spodziewać w poniedziałki, wtorki i środy od godz. 8:00 do 16:00 oraz czwartki i piątki od 9:00 do 17:00.

Gdzie można będzie odebrać węgiel? Sprzedaż będzie prowadzona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, al. Sikorskiego 428 w Rzeszowie, w dni powszednie, od poniedziałku do środy w godz. 8:00 - 16:00, w czwartki i piątki od 9:00 do 17:00.

Węgiel można odebrać samodzielnie własnym środkiem transportu, osobiście lub przez osobę upoważnioną wskazaną we wniosku. Przy zakupie węgla należy przedstawić dokument tożsamości. Płatność za węgiel:

gotówką przy odbiorze węgla,

kartą płatniczą przy odbiorze węgla.

Zakup taniego węgla. Zmieniły się przepisy

Jak zaznacza UM Rzeszów, zmieniły się zasady dotyczące sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach.

- Uprawnieni do zakupu mieszkańcy Rzeszowa i Trzebowniska, którzy nie nabędą węgla w pierwszym okresie sprzedaży, to jest do 31 grudnia br., albo zakupią go w ilości mniejszej niż 1,5 tony, będą mogli dokonać zakupu niewykorzystanej ilości w drugim etapie sprzedaży, czyli w 2023 roku. Tym samym „Potwierdzenia uprawnienia do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstwa domowego” wystawione dla okresu do 31 grudnia br. będą honorowane w punkcie dystrybucji węgla również po 1 stycznia 2023 roku - czytamy.

Festiwal Czekolady w Rzeszowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.