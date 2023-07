Dramatyczny wypadek. Nie żyje 20-letni motocyklista

Zuzanna chciała dostać się do mieszkania, została postrzelona. Lokatorzy stawili opór. Internauci wykonali wzruszający gest

Do dramatu doszło w niedzielę (9 lipca 2023) przed godz. 9.00 na Alei Jana Pawła II w Dębicy. Nie żyje 20-latek, który stracił panowanie nad motorowerem.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 20-letni mieszkaniec powiatu dębickiego, który kierował motorowerem, na łuku drogi, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni i uderzył w drzewo - informuje dębicka policja.

Jak wynika z informacji przekazanych przez mundurowych, zarówno 20-letni kierowca, jak i 18-letni pasażer, mieszkaniec powiatu dębickiego, zostali przewiezieni do szpitala. Pomimo walki o życie 20-latka, nie udało się go uratować. Zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Ciało młodego mężczyzny zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Policjanci wykonali oględziny miejsca zdarzenia oraz dokumentację fotograficzną. Ich analiza pozwoli wyjaśnić przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

