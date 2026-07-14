Duże utrudnienia w centrum Rzeszowa. Policja świętuje i zamyka kluczowe ulice

Stolica Podkarpacia szykuje się na wojewódzkie uroczystości policyjne, co pociągnie za sobą zamknięte ulice w centrum Rzeszowa.

centrum Rzeszowa. Warto wcześniej przeanalizować listę zablokowanych odcinków, aby sprawnie zaplanować trasę i ominąć ewentualny paraliż komunikacyjny.

Przed budynkiem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 16 lipca 2026 roku zorganizowane zostaną Wojewódzkie Obchody Święta Policji. To szczególne wydarzenie niewątpliwie przykuje wzrok mieszkańców, jednak wiąże się także z istotnymi modyfikacjami na ulicach. Funkcjonariusze zwracają się z prośbą do pieszych i zmotoryzowanych o wcześniejsze zapoznanie się z mapą drogowych barier, które zaczną obowiązywać już dzień przed głównymi obchodami. Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji uspokajają tłumacząc, że „Utrudnienia będą miały charakter krótkotrwały i będą uzależnione od przebiegu uroczystości oraz przemarszu uczestników”.

Obchody Święta Policji w Rzeszowie. Zamknięte ulice w centrum miasta

Drogowe utrudnienia odczuwalne będą już w środę, 15 lipca 2026 roku. W godzinach od 9:00 do 13:00 z ruchu zostaną całkowicie wyłączone dwie ważne ulice: ul. Sokoła (na odcinku od al. płk Łukasza Cieplińskiego do skrzyżowania z ul. Mikołaja Kopernika) oraz ul. Jana III Sobieskiego (od ronda Ignacego Tokarczuka do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką).

Od środy 15 lipca 2026 roku (od godz. 13:00) do czwartku 16 lipca 2026 roku (do godz. 14:00) wyłączone zostaną powierzchnie miejsc parkingowych przyległych i będących częścią następujących ulic Rzeszowa: ul. Sokoła (od al. płk Łukasza Cieplińskiego do ronda Ignacego Tokarczuka), ul. Jana III Sobieskiego (od ronda Ignacego Tokarczuka do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką), ul. Cieplińskiego po prawej stronie w kierunku al. Józefa Piłsudskiego (od ronda Żołnierzy Wyklętych do skrzyżowania z ul. Sokoła).

Natomiast w czwartek 16 lipca 2026 roku (godz. 8:00-14:00) wyłączone z ruchu zostaną również: ul. Sokoła (od al. płk Łukasza Cieplińskiego do skrzyżowania z ul. Mikołaja Kopernika), ul. Jana III Sobieskiego (od ronda Ignacego Tokarczuka do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką).

Aby zminimalizować chaos, w rejonie obchodów pojawią się policyjne patrole. Mundurowi na bieżąco zajmą się ręcznym kierowaniem ruchem oraz będą przekazywać kierowcom wytyczne dotyczące ewentualnych objazdów i bieżącej sytuacji na drogach.

Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie. Osobom planującym przyjazd w rejon uroczystości zalecamy uwzględnienie alternatywnych tras – apeluje KWP w Rzeszowie.