Dwie kobiety zginęły w wypadku! Potrącił je samochód. Dramat na Podkarpaciu

W czwartek 21 listopada 2024 we wsi Bieździadka doszło do tragicznego wypadku. Zginęły dwie kobiety. Informację o wypadku przekazał nam czytelnik. Policja potwierdziła informacje o dramacie.

– Około godziny 9.00 w miejscowości Bieździadka niedaleko Lublicy doszło do zdarzenia drogowego. Z dotychczasowych ustaleń policji wynika, że kierujący osobową hondą potrącił dwie osoby piesze. Niestety obie kobiety poniosły śmierć na miejscu- przekazał Daniel Lelko, Rzecznik Prasowy Policji w Jaśle w rozmowie z „Super Expressem”.

Dwie kobiety poruszały się prawidłową, lewą stroną jezdni drogi.

– Piesze to kobiety w wieku 65 i 45 lat. Kierującym był 65 letni mężczyzna. Na miejscu przebadany na zawartość alkoholu we krwi - trzeźwy. Kobiety poruszały się w tym samym kierunku, co kierujący. Kobiety szły prawidłową, lewą stroną jezdni- tłumaczył nam funkcjonariusz.