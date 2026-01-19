Ekstremalny mróz na Podkarpaciu. Nawet -26°C. IMGW ostrzega

Potężny mróz nie odpuszcza! Zima rozhulała się na całego na Podkarpaciu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia przed silnym mrozem. Alert pierwszego stopnia obowiązuje do wtorku (20 stycznia) do godziny 10.00. Temperatura może spaść nawet do -18°C.

- Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16°C do -13°C, lokalnie około -18°C. Temperatura maksymalna w dzień od -8°C do -5°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h - czytamy w komunikacie IMGW.

W poniedziałek (19 stycznia) rano meteorolodzy IMGW przekazali, że "Temperatura powietrza wynosi na ogół od -17°C do -15°C, ale lokalnie spadła do około -20°C. Tak niska temperatura może utrzymywać się jeszcze przez około 2 godziny".

Ostrzeżenie może być kontynuowane.

Ostrzeżenia IMGW przed silnym mrozem. W Bieszczadach najzimniej!

Z kolei w powiecie bieszczadzkim obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed mrozem.

- Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -21°C do -17°C, lokalnie w kotlinach spadek do około -26°C. Temperatura maksymalna w dzień od -2°C do 1°C, w kotlinach około -5°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h - czytamy w alercie wydanym przez ekspertów z IMGW.

W komunikacie z poniedziałkowego poranka IMGW przekazało, że "Lokalnie temperatura powietrza obniżyła się do około -26°C i tak niska temperatura może utrzymywać się jeszcze przez około 2 godziny".

Jak przygotować się na ekstremalny mróz?

W związku z tak niskimi temperaturami, warto pamiętać o kilku zasadach, które pomogą przetrwać ten trudny czas: