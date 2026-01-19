Ekstremalny mróz na Podkarpaciu. Nawet -26°C. IMGW ostrzega

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-01-19 8:20

Całe województwo Podkarpackie jest objęte ostrzeżeniami ekspertów z IMGW przed silnym mrozem. W powiecie bieszczadzkim będzie najzimniej - tam obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia.

Meteorolodzy ostrzegają: nadciąga zima stulecia. Sprawdź, jak się chronić przed siarczystym mrozem

i

Autor: Getty Images Twarz osoby zmarzniętej, owiniętej zielonym szalikiem i czapką, pokryta szronem i śniegiem na brwiach oraz rzęsach. To odzwierciedla skutki głębokiego mrozu. Artykuł na Poradnik Zdrowie wyjaśnia, jak chronić się przed zimą stulecia i odmrożeniami.

Potężny mróz nie odpuszcza! Zima rozhulała się na całego na Podkarpaciu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia przed silnym mrozem. Alert pierwszego stopnia obowiązuje do wtorku (20 stycznia) do godziny 10.00. Temperatura może spaść nawet do -18°C.

- Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16°C do -13°C, lokalnie około -18°C. Temperatura maksymalna w dzień od -8°C do -5°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h - czytamy w komunikacie IMGW.

W poniedziałek (19 stycznia) rano meteorolodzy IMGW przekazali, że "Temperatura powietrza wynosi na ogół od -17°C do -15°C, ale lokalnie spadła do około -20°C. Tak niska temperatura może utrzymywać się jeszcze przez około 2 godziny".

Ostrzeżenie może być kontynuowane.

Polecany artykuł:

Tej nocy ściśnie syberyjski mróz. Synoptycy IMGW mówią o minus 25 stopniach!

Ostrzeżenia IMGW przed silnym mrozem. W Bieszczadach najzimniej!

Z kolei w powiecie bieszczadzkim obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed mrozem.

- Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -21°C do -17°C, lokalnie w kotlinach spadek do około -26°C. Temperatura maksymalna w dzień od -2°C do 1°C, w kotlinach około -5°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h - czytamy w alercie wydanym przez ekspertów z IMGW.

W komunikacie z poniedziałkowego poranka IMGW przekazało, że "Lokalnie temperatura powietrza obniżyła się do około -26°C i tak niska temperatura może utrzymywać się jeszcze przez około 2 godziny".

Jak przygotować się na ekstremalny mróz?

W związku z tak niskimi temperaturami, warto pamiętać o kilku zasadach, które pomogą przetrwać ten trudny czas:

  • Ubieraj się warstwowo, aby zapewnić odpowiednią izolację termiczną.
  • Unikaj długotrwałego przebywania na zewnątrz, szczególnie w godzinach porannych i wieczornych.
  • Zabezpiecz swoje mieszkanie przed utratą ciepła, uszczelniając okna i drzwi.
  • Sprawdzaj regularnie komunikaty IMGW i lokalnych służb, aby być na bieżąco z sytuacją.
  • Dbaj o osoby starsze i potrzebujące, które mogą być szczególnie narażone na skutki mrozu.

Polecany artykuł:

Dramat podczas zabawy na sankach. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PODKARPACKIE
MRÓZ