Ekstremalny mróz na Podkarpaciu. Nawet -26°C. IMGW ostrzega

Potężny mróz nie odpuszcza! Zima rozhulała się na całego na Podkarpaciu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia przed silnym mrozem. Alert pierwszego stopnia obowiązuje do wtorku (20 stycznia) do godziny 10.00. Temperatura może spaść nawet do -18°C.
- Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16°C do -13°C, lokalnie około -18°C. Temperatura maksymalna w dzień od -8°C do -5°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h - czytamy w komunikacie IMGW.
W poniedziałek (19 stycznia) rano meteorolodzy IMGW przekazali, że "Temperatura powietrza wynosi na ogół od -17°C do -15°C, ale lokalnie spadła do około -20°C. Tak niska temperatura może utrzymywać się jeszcze przez około 2 godziny".
Ostrzeżenie może być kontynuowane.
Ostrzeżenia IMGW przed silnym mrozem. W Bieszczadach najzimniej!
Z kolei w powiecie bieszczadzkim obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed mrozem.
- Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -21°C do -17°C, lokalnie w kotlinach spadek do około -26°C. Temperatura maksymalna w dzień od -2°C do 1°C, w kotlinach około -5°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h - czytamy w alercie wydanym przez ekspertów z IMGW.
W komunikacie z poniedziałkowego poranka IMGW przekazało, że "Lokalnie temperatura powietrza obniżyła się do około -26°C i tak niska temperatura może utrzymywać się jeszcze przez około 2 godziny".
Jak przygotować się na ekstremalny mróz?
W związku z tak niskimi temperaturami, warto pamiętać o kilku zasadach, które pomogą przetrwać ten trudny czas:
- Ubieraj się warstwowo, aby zapewnić odpowiednią izolację termiczną.
- Unikaj długotrwałego przebywania na zewnątrz, szczególnie w godzinach porannych i wieczornych.
- Zabezpiecz swoje mieszkanie przed utratą ciepła, uszczelniając okna i drzwi.
- Sprawdzaj regularnie komunikaty IMGW i lokalnych służb, aby być na bieżąco z sytuacją.
- Dbaj o osoby starsze i potrzebujące, które mogą być szczególnie narażone na skutki mrozu.
