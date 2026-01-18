Tej nocy ściśnie syberyjski mróz. Synoptycy IMGW mówią o minus 25 stopniach!

Adrian Teliszewski
PAP
2026-01-18 15:34

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie mają wątpliwości – najbliższe dni i noce przyniosą siarczysty chłód, a słupki rtęci w niektórych regionach Polski spadną nawet do -25 stopni Celsjusza. Polska zostanie podzielona na dwie strefy pogodowe: cieplejszy zachód i lodowaty wschód. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia.

Mróz -20°C uderzy w Polskę! IMGW ostrzega, gdzie będzie najgorzej

Autor: Pexels.com
  • Najbliższe dni w Polsce będą słoneczne, ale bardzo mroźne, z dużym zróżnicowaniem temperatury między wschodem a zachodem kraju.
  • Na wschodzie i Podkarpaciu prognozowane są siarczyste mrozy, z temperaturą spadającą w nocy do -18°C, a lokalnie nawet do -25°C.
  • Na zachodzie kraju będzie znacznie cieplej – termometry wskażą od -5°C w nocy do nawet +5°C w ciągu dnia.
  • IMGW wydało ostrzeżenia I i II stopnia przed silnym mrozem dla większości wschodnich i centralnych województw oraz alerty przed silnym wiatrem dla części Dolnego Śląska.

IMGW wydało alerty II stopnia. Te regiony muszą przygotować się na potężny mróz

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej potraktował nadchodzące załamanie pogody bardzo poważnie. Wydano szereg ostrzeżeń meteorologicznych pierwszego i drugiego stopnia przed silnym mrozem. Alertem II stopnia, oznaczającym możliwość wystąpienia zjawisk powodujących bardzo duże szkody lub zagrożenie życia, objęto powiat bieszczadzki w województwie podkarpackim. To właśnie tam, w dolinach i kotlinach, temperatura w nocy z niedzieli na poniedziałek i z poniedziałku na wtorek może spaść do -25 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia I stopnia obowiązują w województwach: lubelskim, małopolskim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz w części województw kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, śląskiego i pomorskiego. IMGW przypomina, że takie warunki mogą powodować „duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia”. Dodatkowo, dla części województwa dolnośląskiego wydano ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem, który w porywach na Przedgórzu Sudeckim może osiągać 60 km/h, a wysoko w górach nawet 120 km/h.

Pogoda na najbliższe dni. Lodowate noce i słoneczne, mroźne dni przed nami

Mimo siarczystego mrozu, pogoda w ciągu dnia będzie sprzyjać zimowym spacerom, o ile odpowiednio się ubierzemy. Zarówno w niedzielę, jak i w poniedziałek oraz wtorek synoptycy zapowiadają małe zachmurzenie lub bezchmurne niebo. Kontrast termiczny między wschodem a zachodem kraju będzie jednak ogromny. Podczas gdy w niedzielę na zachodzie termometry pokażą nawet 2 stopnie na plusie, na wschodzie będzie to -9 stopni.

Noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie apogeum zimna na wschodzie kraju. Jak informuje IMGW, temperatura spadnie tam do -18 stopni, a lokalnie na Podkarpaciu nawet do wspomnianych -25 stopni. W centrum kraju będzie od -10 do -15 stopni, a na zachodzie „zaledwie” od -2 do -5 stopni. Podobne wartości termometry wskażą w nocy z poniedziałku na wtorek. W ciągu dnia we wtorek na wschodzie utrzyma się mróz rzędu -5 stopni, podczas gdy na zachodzie temperatura znów wzrośnie do 4 stopni powyżej zera. Warto więc w najbliższych dniach szczególnie zadbać o siebie, a także o zwierzęta domowe i bezdomne, dla których tak niskie temperatury są śmiertelnym zagrożeniem.

