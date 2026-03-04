Nowa klinika onkologiczna pod Rzeszowem. Ogromna kwota na walkę z nowotworami

Rządowe środki popłyną na Podkarpacie w celu budowy nowoczesnego ośrodka onkologicznego.

Kompleks medyczny w Świlczy zajmie się terapią nowotworów skóry oraz raka piersi, działając w strukturach USK.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Rzeszowie się rozbuduje

Decyzja rządu stała się faktem i na Podkarpaciu powstanie innowacyjne centrum onkologii. Z Funduszu Medycznego przeznaczono na ten cel prawie 300 milionów złotych. Nowe budynki zostaną wzniesione w miejscowości Świlcza pod Rzeszowem, stanowiąc rozszerzenie działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Wkrótce ruszą procedury przetargowe.

To wszystko przygotowaliśmy znacznie wcześniej, niż mieliśmy już ostateczną decyzję Rady Ministrów. Myślę, że do końca roku powinniśmy wyłonić najpóźniej w pierwszym kwartale przyszłego roku już firmę, która będzie ostatecznie budowała, projektowała i budowała ten szpital - mówi w rozmowie z Radiem ESKA Marcin Rusiniak, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie.

Znaczenie tego przedsięwzięcia wykracza poza samą opiekę zdrowotną, będąc kluczowym elementem dla Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rektor uczelni, Adam Reich, zaznaczył w rozmowie z Radiem ESKA, że budowa ta stanie się impulsem do rozwoju medycyny i całej jednostki akademickiej.

Ta inwestycja to tylko jakby zalążek. Plan uniwersytetu w zakresie tworzenia kampusów w Świlczy są dużo większe. Będziemy wnioskować o kolejne środki - mówi.

Profil działalności nowej jednostki obejmie przede wszystkim terapię nowotworów skóry oraz leczenie raka piersi. Dzięki zaawansowanej aparaturze oraz ekspertom, chorzy z województwa podkarpackiego będą mieli dostęp do najnowszych metod leczenia onkologicznego. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans pacjentów na powrót do zdrowia oraz poprawa komfortu ich życia.