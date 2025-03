Europejskie Forum Rolnicze. Ważne debaty dotyczące rolnictwa

Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce co roku gromadzi kluczowych przedstawicieli sektora rolniczego w Europie. Do dyskusji przy jednym stole zasiadają rolnicy, przedsiębiorcy, politycy i osoby, które szukają nowych rozwiązań w dziedzinie rolnictwa. To jedno z niewielu forów rolniczych w kraju, gdzie do głosu dopuszczani są też niezadowoleni z rozwiązań. Dzieki temu wnoszą o wiele więcej, niż te na których brakuje osób niezgadzających się z założeniami konkretnych projektów. Jedna z pierwszych debat: "Podsumowanie i ocena realizacji ekoschematów w latach 2023–2024" zgromadziła sporą rzeszę słuchaczy. Wśród prelegentów znaleźli się Adam Baucza - Prezes Fundacja Terra Nostra, Robert Nowak - Wiceprezes KRIR, Jarosław Peczka - Właściciel BIO-GEN oraz współwłaściciel Bio-Lider i PROCAM Polska, Leszek Szymański - Zastępca Prezesa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Stefan Krajewski - Sekretarz Stanu w Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Moderacją zajmował się Bartłomiej Czekała z AgroHorti Media Sp. z o.o.

Europejskie Forum Rolnicze. Analiza działań

Dyskusja poświęcona była analizie dotychczasowych działań oraz propozycjom zmian, które mogą usprawnić system wsparcia dla rolników i wzmocnić ekologiczne praktyki w gospodarstwach rolnych. To ważny moment na wyciągnięcie wniosków i spojrzenie w przyszłość rolnictwa w ramach WPR.

Celem forum jest wymiana doświadczeń, promowanie innowacyjnych rozwiązań oraz omówienie bieżących wyzwań związanych z rolnictwem, w tym zrównoważonym rozwojem, ochroną środowiska i przyszłością polityki rolnej Unii Europejskiej. VII Europejskie Forum Rolnicze obejmuje również część wystawienniczą, gdzie zaprezentowane są najnowsze rozwiązania technologiczne oraz narzędzia wspierające efektywność i zrównoważony rozwój w sektorze rolnictwa. "Super Express" udzielił patronatu tej imprezie.