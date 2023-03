Fotopułapka nagrała dostojny spacer niedźwiadka. Internauci pokochali to nagranie

Profil Nadleśnictwa Baligród na Facebooku jest bardzo popularny. Nic dziwnego - znaleźć tam można niezwykłe zdjęcia i nagrania bieszczadzkiej fauny i flory. Każdy, nawet mieszczuch może chociaż na chwilę przenieść się do dzikiej, bieszczadzkiej przyrody.

Tym razem leśnicy opublikowali nagranie z fotopułapki, które zatytułowali: "Tymczasem gdzieś w baligrodzkim lesie..". Widać na nim niedźwiadka, który się przechadza. Internauci są zgodni - spacer jest dostojny!

"Spokojnie i dostojnie spaceruje sobie... Koniecznie trzeba zorientować się musi w tym jego środowisku... Udanych spacerów życzę wszystkim"; "Piękny widok, ten chrzęst łamanych gałązek pod tymi wielkimi łapami, dostojny i okazały" ; "Pięknie i tak sobie wędruje i jedzonka poszukuje" ; "Dla mnie to ogromna radość, że mimo wszystkich upiornych działań człowieka (istoty podobno myślącej), istnieje jeszcze dzika przyroda"; "Misiek na rannym spacerze..." - to tylko niektóre z komentarzy.

Co zrobić w przypadku spotkania z niedźwiedziem?

Co zrobić w przypadku spotkania niedźwiedzia? Jak podaje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie - przede wszystkim nie należy panikować i nie zbliżać się do niedźwiedzia! Nie należy krzyczeć, a jeśli niedźwiedź nie jest świadomy naszej obecności, należy wycofać się cicho i powoli.

- Jeśli spotkasz młodego ciekawskiego niedźwiedzia, pamiętaj, że jego matka prawdopodobne jest w pobliżu. Zawróć i opuść miejsce drogą, którą przyszedłeś. Podczas bliskiego spotkania nie patrz drapieżnikowi w oczy (dla zwierząt to sygnał agresji). Jeśli niedźwiedź się zbliża, pozostań na swoim miejscu i odzywaj się spokojnym głosem. Jeśli się zatrzyma - zwiększ dystans wycofując się powoli. Postaraj się zejść mu z drogi. Być może tylko tego oczekuje - informuje RDOŚ.

Jeśli niedźwiedź jest rozdrażniony, może zaatakować, należy jak najszybciej zasygnalizować mu swoje pokojowe intencje.- Mów głośno, nie rób żadnych gwałtownych gestów. Opuść miejsce spokojnie, nigdy nie biegnij! Szarżujący niedźwiedź często chce tylko przestraszyć intruza, wycofa się zanim dojdzie do bezpośredniego kontaktu. Fizyczne ataki są rzadkością. Gdy widzisz, że dojdzie do bezpośredniego ataku, postaraj się odwrócić uwagę niedźwiedzia, kładąc przed sobą jakiś przedmiot (plecak, kurtkę, coś znacznego) - podaje RDOŚ.

Jeśli już wszystko zawiedzie, połóż się na brzuchu, lekko rozchyl nogi, palce spleć za głową - W tej pozycji osłonisz głowę i kark. Jeśli masz plecak, zabezpieczy on Twoje plecy. Połóż ręce na szyi i chroń głowę - przy fizycznym kontakcie niedźwiedź często atakuje twarz. Przylegając brzuchem do ziemi lub przyjmując pozycję embrionalną, ochronisz narządy wewnętrzne. Udawaj, że jesteś martwy. Zachowuj się biernie jak to tylko możliwe, dzięki temu będziesz wyglądał mniej groźnie. Gdy niedźwiedź uzna, że nie jesteś dla niego żadnym zagrożeniem, odejdzie. Kiedy atak ustanie, pozostań w pozycji leżącej i poczekaj aż niedźwiedź oddali się definitywnie.