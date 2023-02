Nagranie niedźwiedzia z fotopułapki w Bieszczadach podbija internet

Kazimierz Nóżka to leśniczy Nadleśnictwa Baligród, a zarazem najsłynniejszy leśnik w Polsce! Bieszczady zna jak własną kieszeń, aktywnie je promuje. Nadleśnictwo Baligród opublikowało w mediach społecznościowych nagranie z fotopułapki słynnego leśnika, zatytułowane: "Z żubrowej polany...ostatni gasi światło".

Internauci są zachwyceni! "Ale piękny i ogromny miś"; "Przyszedł w odwiedziny na polanę, narozrabiał i pospiesznie się oddalił, a to rozrabiaka" ; "Ale ładny, nigdy nie widziałam niedźwiedzia na żywo. Piękny! Jak piękny, tak niebezpieczny; "No i na to wygląda, że nie spał cała zimę, zwiedzał panoramę bieszczadzką".

Co zrobić w przypadku spotkania z niedźwiedziem?

Niedźwiedzie unikają spotkania z ludźmi, gdy jednak do niego dojdzie - mogą zareagować agresją! Ważne, by wiedzieć, jak się zachować. Co zrobić w przypadku spotkania niedźwiedzia? Jak podaje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie - przede wszystkim nie należy panikować i nie zbliżać się do niedźwiedzia! Nie należy krzyczeć, a jeśli niedźwiedź nie jest świadomy naszej obecności, należy wycofać się cicho i powoli.

- Jeśli spotkasz młodego ciekawskiego niedźwiedzia, pamiętaj, że jego matka prawdopodobne jest w pobliżu. Zawróć i opuść miejsce drogą, którą przyszedłeś. Podczas bliskiego spotkania nie patrz drapieżnikowi w oczy (dla zwierząt to sygnał agresji). Jeśli niedźwiedź się zbliża, pozostań na swoim miejscu i odzywaj się spokojnym głosem. Jeśli się zatrzyma - zwiększ dystans wycofując się powoli. Postaraj się zejść mu z drogi. Być może tylko tego oczekuje - informuje RDOŚ.

Jeśli niedźwiedź jest rozdrażniony, może zaatakować, należy jak najszybciej zasygnalizować mu swoje pokojowe intencje

- Mów głośno, nie rób żadnych gwałtownych gestów. Opuść miejsce spokojnie, nigdy nie biegnij! Szarżujący niedźwiedź często chce tylko przestraszyć intruza, wycofa się zanim dojdzie do bezpośredniego kontaktu. Fizyczne ataki są rzadkością. Gdy widzisz, że dojdzie do bezpośredniego ataku, postaraj się odwrócić uwagę niedźwiedzia, kładąc przed sobą jakiś przedmiot (plecak, kurtkę, coś znacznego) - podaje RDOŚ.

Jeśli już wszystko zawiedzie, połóż się na brzuchu, lekko rozchyl nogi, palce spleć za głową - W tej pozycji osłonisz głowę i kark. Jeśli masz plecak, zabezpieczy on Twoje plecy. Połóż ręce na szyi i chroń głowę - przy fizycznym kontakcie niedźwiedź często atakuje twarz. Przylegając brzuchem do ziemi lub przyjmując pozycję embrionalną, ochronisz narządy wewnętrzne. Udawaj, że jesteś martwy. Zachowuj się biernie jak to tylko możliwe, dzięki temu będziesz wyglądał mniej groźnie. Gdy niedźwiedź uzna, że nie jesteś dla niego żadnym zagrożeniem, odejdzie. Kiedy atak ustanie, pozostań w pozycji leżącej i poczekaj aż niedźwiedź oddali się definitywnie.