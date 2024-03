Fundusze Europejskie dla województwa podkarpackiego. Sprawdź, jak możesz skorzystać

Programy unijne kojarzą nam się głównie z wielkimi inwestycjami, jak nowe drogi czy mosty, albo z dotacjami dla przedsiębiorców lub osób chcących założyć własną firmę. I słusznie, bo środki europejskie są przeznaczane na takie cele. Jednak z Funduszy Europejskich finansowane są także inne usługi m.in. społeczne. Projekty są prowadzone przez instytucje samorządowe oraz organizacje np. fundacje i stowarzyszenia. Są one adresowane do seniorów, osób bezrobotnych, dzieci i młodzieży z uboższych rodzin, osób z niepełnosprawnością czy osób, które mają utrudniony dostęp do badań. Są propozycje Szkoleń, kursów i wsparcia dla osób, które chcą wcielić w życie swoje pomysły na własny biznes. A to oznacza, że bardzo wielu mieszkańców woj. podkarpackiego (i każdego innego regionu Polski) może z nich skorzystać.

Pokazujemy cztery wybrane projekty, do których można się zgłosić, ale oferta jest o wiele bogatsza.

Szkolenia i kursy dla każdego z dofinansowaniem 95 proc.

Unia dopłaci ci, jeśli chcesz się rozwijać

To brzmi nieprawdopodobnie, ale jest prawdziwe! Pracownik, właściciel firmy, bezrobotny, uczeń, emeryt – dosłownie każdy może sięgnąć po dopłatę, jeśli chce się rozwijać i doskonalić. Potrzebujesz wsparcia, by pójść na kurs językowy, a może chcesz doszkolić się z przepisów księgowych? Chcesz zrobić prawo jazdy na motocykl, a może kurs operatora drona lub przewodnika turystycznego? Na te i wiele innych szkoleń oraz kursów możesz uzyskać wysokie dofinansowanie.

Dzisiaj rynek pracy zmienia się bardzo szybko. Spójrz - przez kilka ostatnich lat na topie byli specjaliści IT. Pracodawcy poszukiwali ich na rynku i płacili bardzo wysokie pensje. Dzisiaj setki informatyków ląduje na bruku, bo wypiera ich sztuczna inteligencja. Trzeba być bardzo elastycznym i gotowym na zmiany, jeśli się chce pracować i zarabiać. Dlatego doskonalenie się w obecnym zawodzie i każda nowa umiejętność są na wagę złota. Zatem jeśli mieszkasz w województwie podkarpackim, dotacja na szkolenia i kursy dla ciebie może wynieść nawet 95 proc.! Warunek jest tylko jeden – wybrany kurs czy szkolenie muszą być wybrane listy tych, które znajdują się w tzw. Bazie Usług Rozwojowych (BUR) pod adresem internetowym uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

W bazie prezentują się rozmaite szkoły i firmy szkoleniowe z bardzo wielu dziedzin. Uczestnicy szkoleń mogą tu też oceniać kursy, które przeszli, dzięki temu ty możesz wybrać sobie taką usługę rozwojową, która ma najwięcej pozytywnych ocen.

Jak kupić szkolenie z dotacją

Jeśli chcesz skorzystać z dotacji, musisz to zrobić za pośrednictwem wybranej organizacji tzw. operatora. Wybór operatora uzależniony jest od powiatu (patrz tabelka).

Skorzystaj z usług BUR krok po kroku:

Wybierz interesujące cię szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Wypełnij formularz zgłoszeniowy i weź udział w ogłoszonej turze rekrutacyjnej. Czekaj na pozytywną informację zwrotną z biura projektu. Podpisz umowę i zacznij udział w wybranym przez ciebie kursie lub szkoleniu.

DOKĄD SIĘ ZGŁOSIĆ I KIEDY

Masz pomysł na innowacyjny biznes? Skorzystaj ze wsparcia

Startupy na start

Rozwinięcie innowacyjnej firmy jest zwykle o wiele bardziej kosztowne niż zwykłego biznesu. Wymaga więc wsparcia, zwłaszcza na wstępnym etapie. Taka firma musi mieć dostęp do wiedzy niezbędnych specjalistów, odpowiednie zaplecze administracyjne, biurowe, a nawet badawcze. Dlatego powstały tzw. Platformy Startowe, które się tym zajmują. Są one finansowane z Funduszy Europejskich. W regionie podkarpackim funkcję takiej platformy pełni Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, która realizuje projekt „Start In…”

Ze wsparcia będzie mogło skorzystać 210 nowych startupów. Zostanie dla nich opracowany indywidualny plan pomocy. Platforma startowa oferuje innowacyjnym firmom:

powierzchnię do prowadzenia działalności gospodarczej,

obsługę księgową, prawną i doradztwo podatkowe,

identyfikację wizualną i tworzenie logo,

trening pitch (forma przedstawienia swojej usługi czy firmy),

usługi bankowe,

możliwość uczestnictwa w imprezach branżowych.

Przedsiębiorcy będą także mogli liczyć na sługi specjalistyczne:

analizę rynku i konkurencyjności, weryfikację rynkową, analizę finansową itp.,

związane z tworzeniem MVP – to minimalna wersja produktu, którą firma wypuszcza na rynek, żeby sprawdzić, jaki jest na niego popyt,

usługi prawne,

usługi patentowe,

usługi sieciowania (połączenia z inną firmą).

W drugim etapie pomocy znajdzie się bezzwrotna dotacja dla ok. 70 proc. startupów, które wezmą udział w programie.

Więcej informacji możesz znaleźć na stronie internetowej startin.pl. Będzie można zgłosić się do platformy za pośrednictwem systemu informatycznego, który zostanie niebawem uruchomiony.

Wsparcie dla młodych osób bez pracy

Biznes zamiast etatu

Masz pomysł na własny dochodowy biznes, chcesz pracować na własny rachunek, ale brak ci pieniędzy na start? Możesz skorzystać z programu finansowanego z Funduszy Europejskich – w ofercie dotacja na założenie własnej firmy, indywidualne doradztwo i możliwość skorzystania ze szkoleń.

W projekcie mogą wziąć udział tylko osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Jednak największe szanse podczas rekrutacji mają osoby mieszkające w Przemyślu, Sanoku, Jaśle, Jarosławiu, Mielcu, Krośnie, Dębicy, Niskach, Stalowej Woli, Tarnobrzegu i Przeworsku.

Czy warto sięgnąć po to wsparcie? Sam odpowiedz sobie na to pytanie. Masz głowę pełną pomysłów i energię do działania, ale brak ci pieniędzy na start. Masz też trochę obaw, jak sobie poradzisz w prowadzeniem własnej firmy. Jednak alternatywy brak – wokół brak pracy, a już jeśli coś się znajdzie, to za najniższą pensję i dużo poniżej twoich możliwości. Tymczasem przystępując do programu otrzymujesz nie tylko wsparcie finansowe, ale także pomoc specjalistów. Nie zawsze bowiem wiadomo, co jest potrzebne do prowadzenia własnego biznesu (np. nie zawsze na start potrzebujesz samochodu) i czego jeszcze musisz się nauczyć.

Możesz liczyć na specjalistów, którzy:

sprawdzą, jakie masz potrzeby oraz opracują dla ciebie indywidualny plan działania. Ocenią twoje kompetencje oraz preferencje zawodowe np. odradzą ci otwieranie restauracji, jeśli nie jesteś mechanikiem i nie znasz się na gotowaniu,

sprawdzą twoje umiejętności cyfrowe, czyli znajomość obsługi komputera, programów oraz poruszania się w Internecie. To ważne, bo teraz większość spraw odbywa się cyfrowo – od płacenia podatków i składek po wystawianie faktur,

podpowiedzą ci jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą oraz ją zarejestrować

Otrzymasz też jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości” będzie realizowany do końca 2029 r.

Dodatkowe informacje możesz uzyskać pod nr telefonu: 17 74 32 868 lub 17 85 09 223.

Fundusze Europejskie na usługi społeczne

Bliżej niż myślisz!

Korzyści z funduszy unijnych wokół ciebie

Pomoc dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów

Osoby z niepełnosprawnością często potrzebują pomocy, by móc zrobić zakupy, iść do lekarza czy załatwić sprawę, albo po prostu w każdej życiowej sprawie. Ich rodziny, o ile się nimi opiekują, również potrzebują wsparcia. Przede wszystkim warto sobie uświadomić, że nie tylko nie mogą zaspokoić swoich podstawowych potrzeb, bo są uwiązane opieką nad niesamodzielnym bliskim. Potrzebują też zwyczajnie wytchnienia, bo ciężko pracują, często całą dobę, przez lata a nawet dziesiątki lat bez odpoczynku.

Jeśli potrzebujesz takiej pomocy, nie wahaj się, by z niej skorzystać. Jeśli znasz osoby potrzebujące, koniecznie im powiedz, że mogą liczyć na takie wsparcie.

Projekt „Usługi społeczne i zdrowotne w społeczności lokalnej” pozwala:  osobie z niepełnosprawnością uniknąć zamknięcia w placówce opiekuńczej,

rozwinąć usługi opiekuńcze w formie dziennych lub całodobowych ośrodków pobytu na czas np. urlopu opiekuna lub jego pobytu w szpitalu lub rekonwalescencji,

rozwinąć usługi asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością,

na doradztwo dla nieformalnych opiekunów osób potrzebujących wsparcia,

działania zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób potrzebujących pomocy w codziennym życiu np. likwidowanie barier architektonicznych, tworzenie i rozwój wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, świadczenie usług transportu indywidualnego czy choćby teleopiekę.

Gdzie szukać takiej pomocy w twojej okolicy? Odpowiedź na to znajdziesz w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich

i Autor: Shutterstock

Chcesz wziąć udział w projekcie? Odwiedź PIFE

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich – PIFE nie tylko pomaga przedsiębiorstwom czy organizacjom samorządowym w uzyskaniu dotacji. W punktach możesz także otrzymać informacje na temat oferty projektów finansowanych z Funduszy Europejskich, w których możesz wziąć udział. Adresy i telefony PIFE znajdziesz na stronie internetowej: fundusze.podkarpackie.pl

