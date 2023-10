Przemyśl. Króliki miniaturki szukają nowego domu

Mieszkaniec Przemyśla, który znalazł malutkie króliki, od razu zauważył, że nie są dzikie, tylko przyjaźnie i pozytywnie nastawione do człowieka, mimo iż ten je porzucił. Zwierzątka miniaturki były bardzo zaniedbane, ubłocone, chude, a ich futerka zmierzwione i posklejane odchodami. To zwierzęta, które nie są w stanie poradzić sobie same w naturze, ale ktoś i tak je wyrzucił i zostawił na pastwę losu. Na szczęście znaleźli się ludzie, którzy wyciągnęli do nich rękę. Króliki trafiły do Fundacji Ada w Przemyślu, gdzie weterynarze natychmiast się nimi zajęli. Zwierzęta zostały wykąpane, wyczesane i, przede wszystkim, zbadane i nakarmione. Teraz pobędą jakiś czas pod okiem weterynarzy, którzy zajmą się ich ewentualnymi schorzeniami, a potem będą szukać nowego domu.