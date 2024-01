Kobieta zmarła w czwartek, 4 stycznia, w szpitalu, po wypadku, do którego doszło kilka dni wcześniej. Jak poinformowali w mediach społecznościowych bliscy 30-latki, Jola jechała samochodem i nagle źle się poczuła, straciła kontrolę nad pojazdem i wjechała do przydrożnego rowu. Nieprzytomna trafiła do szpitala, gdzie przeszła skomplikowaną operację. Przez kilka kolejnych dni lekarze walczyli o jej życie, a przyjaciele modlili się o jej powrót do zdrowia. Niestety bezskutecznie. Okazało się, że przyczyną był pęknięty tętniak. Wcześniej kobieta miała skarżyć się na bóle głowy, jednak nie było wiadomo, co było ich przyczyną.

Jola od lat śpiewała w Scholi Liturgicznej przy rzeszowskiej katedrze. Była bardzo utalentowaną chórzystką. Jej zainteresowaniem była również fotografia. Nagła śmierć kobiety wstrząsnęła wspólnotą parafialną.

"Jolu, dziękujemy Ci, że dzieliłaś się z nami swoimi talentami śpiewając w Katedralnej Scholi Liturgicznej, a w nagłych potrzebach także jako fotograf. Dziękujemy za Twój uśmiech i dobre serce. Śpiewaj Bogu w chórach anielskich, a Twoi bliscy niech w nadziei zmartwychwstania znajdą ukojenie. Spoczywaj w pokoju" - czytamy we wzruszającym wpisie na facebookowym profilu katedry rzeszowskiej.

Zmarłą Jolę pożegnali również organizatorzy Koncertu Jednego Serca Jednego Ducha, dedykując jej fragment wiersza "Kolęda Dla Nieobecnych" Zbigniewa Preisnera.

Ostatnie pożegnanie zmarłej chórzystki odbędzie się we wtorek, 9 stycznia, o godz. 14:00 w kościele parafialnym w Malawie.

