Kacper zginął, przygotowując boisko na mecz. Tak żegnają 18-latka

Policja w Przemyślu zgłoszenie o wypadku otrzymała w sobotę, 14 października około godziny 12:30. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, w trakcie prac przygotowujących boisko do niedzielnego meczu piłkarskiego na stadionie w Medyce doszło do tragicznego wypadku. Zginął 18-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego.

- Policjanci ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia – przekazała mł. asp. Joanna Golisz, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.

Na razie nie wiadomo, jak doszło do wypadku, zostanie to ustalone. Wiadomo, że mężczyzna kierował traktorem, do którego przymocowany był wał do równania boiska. Z pomocą 18-latkowi podążyli strażacy z Medyki i z Przemyśla oraz ratownicy medyczni, którzy reanimowali młodego mężczyznę. Niestety, 18-latek zmarł.

18-latek zmarł w Medyce. Tak żegnają Kacpra

Drużyny sportowe i środowiska związane z piłka nożną wypisywały kondolencje po tragicznej śmierci Kacpra. Na stronie LKS Wiar Huwniki czytamy: "Dziś trafiła do nas tragiczna wiadomość. Podczas prac na stadionie zginą zawodnik Bizon Medyka Kacper H.(...) mając zaledwie 18 lat. Kolegom z drużyny oraz rodzinie zmarłego składamy najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia. (*)(*)(*) .

Na stronie LKS Fenix Leszno pojawił się wpis: „Z przykrością dowiedzieliśmy się o śmierci 18-letniego zawodnika Bizonu Medyka, Kacpra H.(...) Chcielibyśmy wyrazić nasze najszczersze kondolencje dla klubu oraz rodziny. Łączymy się w bólu i smutku. Z głębokim współczuciem Fenix Leszno”.

Klub piłkarski Grom Wyszatyce na swoim fanpagu zamieścił wpis -"Z ogromnym smutkiem i bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w tragicznym wypadku zawodnika Bizonu Medyka - Kacpra H.(...) Tym samym składamy wyrazy współczucia i żalu całej Rodzinie oraz Bliskim, jak również wszystkim kolegom z drużyny… (*)”.

Portal Galaktyczny futbol również pożegnał 18-latka z Medyki - „Straszna wiadomość. Tragiczna śmierć 18-letniego zawodnika B-klasowego klubu Bizon Medyka w trakcie prac przygotowujących boisko do meczu”.

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Medyce także pożegnali Kacpra - „Dnia 14 października 2023 roku. Jednostka Operacyjno -Techniczna w Medyce została zadysponowana do nieszczęśliwego wypadku, do którego doszło na stadionie sportowym w miejscowości Medyka.51/2023 Ogromne wyrazy współczucia dla Rodziny” - czytamy

Policja pod nadzorem prokuratury będzie wyjaśniać okoliczności tragicznego wypadku w Medyce. Niestety Kacper mimo iż miał tylko 18 lat, nie zagra już żadnego mecz w barwach swojej ukochanej drużyny Bizon Medyka