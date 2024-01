Karambol w Sławęcinie. Zderzenie pięciu pojazdów, w tym ciężarówki

Karambol na drodze krajowej nr 28. W Sławęcinie zderzyło się pięć pojazdów

Komenda Powiatowa Policji w Jaśle na Podkarpaciu poinformowała o zderzeniu drogowym pięciu samochodów, które miało miejsce przed 10 rano w czwartek 4 stycznia 2024 roku na drodze krajowej nr 28 w Sławęcinie. W związku z wycinką drzew na tym odcinku drogi odbywał się ruch wahadłowy.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem ciężarowym zatrzymał się, by przepuścić pojazdy jadące z naprzeciwka. Za nim stanęły kolejno trzy samochody osobowe. Jadący za nimi kierowca samochodu dostawczego nie zachował bezpiecznej odległości i wjechał w auto przed nim, co wywołało efekt "domina". W wyniku tego zderzenia jedna osoba została przewieziona do szpitala na badania.

W momencie wydania komunikatu policja zakomunikowała, że utrudnienia na tym odcinku drogi krajowej nr 28 na Podkarpaciu mogą potrwać do około godziny 14.

Ten karambol wstrząsnął polskim Internetem. "Ale urwał!" ma już 11 lat Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.