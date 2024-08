Pierwszy raz Rzeszowski Budżet Obywatelski pojawił się 10 lat temu. I z roku na rok zyskiwał coraz większe zainteresowanie. Ba! Konsekwentnie zapadały też decyzje o tym, by coraz więcej pieniędzy z miejskiej kasy trafiały na ten cel. Innymi słowy, by to sami mieszkańcy stolicy Podkarpacia w coraz większym stopniu decydowali, na co przeznaczać część wypracowanych przez nich dochodów.

W przeznaczonej na ten rok puli RBO do podziału było 9,4 mln zł. Rzeszowianie wybrali 38 projektów, które już są lub niebawem będą realizowane. Zaplanowana na przyszły rok pula pieniędzy znacząco wzrośnie.

Pieniądze trafią na każde osiedle

"Zwiększyliśmy ją o 6,3 mln zł. Drugą ważną zmianą jest to, że każde z rzeszowskich osiedli otrzyma pulę środków do wydania na swoim terenie. Mieszkańcy osiedla głosując wskażą, które zadanie jest najważniejsze i najpilniejsze do realizacji" - mówił pod koniec lipca Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Budżet obywatelski podzielony jest na trzy kategorie. Pierwsza dotyczy dużych projektów ogólnomiejskich, druga - osiedlowych, trzecia zaś to projekty o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

Najwięcej pieniędzy, bo aż 12,7 mln zł, trafi na inwestycje w drugiej, osiedlowej kategorii. Ich podział będzie uzależniony od liczby mieszkańców poszczególnych osiedli. Te do 2 tysięcy otrzymają 300 tysięcy złotych na jedno duże zadanie lub kilka mniejszych, te powyżej 3 tysięcy mieszkańców – 400 tysięcy złotych.

Trwa etap zbierania wniosków. Rozpoczął się 30 lipca, a zakończy 18 sierpnia. Czasu pozostało więc już niewiele. Garść pomocnych szczegółów potencjalni wnioskodawcy mogą znaleźć na stronie magistratu: https://erzeszow.pl/3108-rbo.html

Głosowanie mieszkańców nad zaakceptowanymi przez rzeszowskich urzędników projektami odbędzie się od 24 września do 13 października.