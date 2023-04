i Autor: podkarpacka policja/zdjęcie ilustracyjne Kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Ukrywał się 5 lat. Odebrał „darmowy bilet"

Wpadka

Kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Ukrywał się 5 lat. Odebrał „darmowy bilet"

Mieszkaniec Ustrzyk Dolnych ukrywał się przez 5 lat przed wymiarem sprawiedliwości. Za mężczyzną wydany był list gończy. Jest on podejrzany m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków. Policjanci ustalili, że 42-latek przebywa w Holandii. Dzięki międzynarodowej współpracy, początkiem kwietnia trafił on do zakładu karnego.