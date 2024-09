Kilka ton sprzętu z Podkarpacia do sprzątania po powodzi. Bezcenne wsparcie trafiło do Głuchołazów

Westernowa farma dyniowa w Radawie. Nie uwierzysz, co można zrobić z dyni!

Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych o kolejnym ważnym transporcie dla powodzian, który odjechał z Podkarpacia.

- Z całego serca dziękuję osobom prywatnym, instytucjom oraz organizacjom społecznym, które tak pięknie i szybko odpowiedziały na pilną zbiórkę sprzętu potrzebnego do sprzątania w dotkniętych powodzią Głuchołazach w województwie opolskim - powiedziała.

W poniedziałek wieczorem (23 września 2024) do Głuchołazów pojechał transport z dwoma tysiącami gogli ochronnych, czteroma tysiącami jednorazowych kombinezonów, 50 woderami, a także tak potrzebnymi na miejscu taczkami, łopatami, miotłami, szczotkami, środkami chemicznymi do czyszczenia powierzchni oraz maseczkami jednorazowymi.

- To, jakie są najpilniejsze potrzeby, po rozmowie z burmistrzem Głuchołazów przekazał nam przebywający od soboty na miejscu Jan Ziobro, z-ca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzki w Rzeszowie. Dziękuję także serdecznie strażakom za zaangażowanie w akcję - dodała Teresa Kubas-Hul.

Głuchołazy otrzymały wsparcie z Podkarpacia

W środę nad ranem do Głuchołazów bezpiecznie dotarł transport z darami z Podkarpacia. Wojewoda Podkarpacki jeszcze raz podkreśliła jak ważni w zorganizowaniu tego transportu byli strażacy. - Nad ranem do Głuchołazów dotarł nasz transport sprzętu potrzebnego do sprzątania terenów dotkniętych powodzią. Za załadunek ciężarówek i przewóz ładunku dziękuję serdecznie strażakom z Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie i Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie - przekazała szefowa regionu.

Teresa Kubas Hul zapowiedziała, że z województwa Podkarpackiego wyruszy kolejny transport dla miejscowości Stronie Śląskie, która również została zniszczona przez powódź.