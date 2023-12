Kolejna otwarta lodówka na Podkarpaciu. Warto podzielić się jedzeniem z potrzebującymi

Potężny upadek bożonarodzeniowej tradycji. Kiedyś w Polsce robili to wszyscy, dziś nikt o tym nie pamięta

O inicjatywie otwartej lodówki, która stanęła w Przeworsku szeroko napisał Urząd Miasta Przeworska - Otwarta Lodówka – otwarte serce. Dobre miejsce na mapie Przeworska: przy skrzyżowaniu ulic Gorliczyńskiej, Lubomirskich i Marii Skłodowskiej-Curie.

Tuż przed świętami z inicjatywy reprezentującego Przeworskie Stowarzyszenie Dobroczynne "Dobro czyń" Tomasza Majby oraz Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska rusza w Przeworsku Otwarta Lodówka.

Jest to jadłodzielnia, lodówka społeczna, której zamysł jest bardzo prosty: masz za dużo jedzenia - włóż je do lodówki, potrzebujesz jedzenia - czeka ono tam na Ciebie. Wielką, bezinteresowną pomocą w przygotowaniu projektu wykazała się firma ARTHome Tomasza Kapusty, która wykonała wiatę, by osłonić lodówkę.

Podziękowania należą się również firmie Techmax Elektronarzędzia na ręce Michała Przeszłowskiego za udostępnienie miejsca i prądu potrzebnego do funkcjonowania jadłodzielni. Dla dobra nas wszystkich, aby to miejsce służyło mieszkańcom muszą obowiązywać pewne zasady. Ze społecznej lodówki może korzystać każdy, kto tego potrzebuje, jedzenie bierzesz na własną odpowiedzialność.

Nie bierz wszystkiego - dziel się jedzeniem z innymi potrzebującymi. Wkładaj tylko jedzenie przydatne do spożycia z aktualną datą ważności. Jeżeli w przygotowanym przez Ciebie posiłku występują alergeny napisz to na opakowaniu. Produkty o charakterystycznym zapachu wkładaj do szczelnych opakowań. Produkty płynne itp. umieść w szczelnym pojemniku, tak aby nie rozlały się podczas wyciągania. Nie niszcz lodówki, nie oklejaj jej swoimi ulotkami.

Nie bądźmy obojętni na los potrzebujących! Otwarta Lodówka – otwarte serce, nie marnuj, ofiaruj, częstuj się. Niech to miejsce będzie korzyścią dla nas wszystkich, w którym można spełnić dobry uczynek, by nim nakarmić duszę, ale również wypełnić tam żołądek, gdy będziemy w potrzebie- czytamy. Otwarta lodówka w Przeworsku to kolejne takie miejsce na mapie Podkarpacia. Warto podzielić się jedzeniem, zwłaszcza, jeśli w naszym domu miałoby się zmarnować. Dobro zawsze wraca!