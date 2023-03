Konie po przejściach znalazły azyl w Fundacji Ada w Przemyślu [WIDEO, GALERIA]

Wicherek Tequila i Tina trzy piękne konie, których historia porusza do łez. Najpierw w bardzo złych warunkach służyły ludziom, potem ktoś się nad nimi zlitował i wykupił je, by dać im nowe życie, jednak przerosły go finanse. Teraz droga koni po raz kolejny zaczyna się w nowym miejscu.