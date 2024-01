Zatrważająca ilość kolizji i chaos na drogach. Koszmarne warunki pogodowe zbierają żniwo

Koszmarne warunki na drogach Podkarpacia. Seria kolizji i wypadek

Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli odnotowała zatrważający wzrost kolizji drogowych. Doszło też do jednego wypadku. W ostatnich dwóch dniach ilość zdarzeń drogowych spowodowanych złymi warunkami pogodowymi i nieodpowiedzialnością kierowców wzrosła do dwucyfrowej liczby.

W sam poniedziałek 8 stycznia policjanci ze Stalowej Woli naliczyli aż 7 kolizji. W mieście doszło do sześciu z nich. Na samej ulicy Czarnieckiego były dwie. W pierwszej jeden samochód najechał na drugi, w kolejnej kierująca straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na przeciwległy pas i zderzyła się z jadącym samochodem. Podobnie stało się na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II z ul. Komisji Edukacji Narodowej, gdzie mężczyzna wpadł w poślizg i wjechał w sygnalizator świetlny.

Z kolei na ulicy Energetyków w wyniku nieustąpienia pierwszeństwa zderzyły się trzy pojazdy. Każda próba łamania przepisów w takich warunkach pogodowych grozi podobnym zdarzeniom. Do najpoważniejszego doszło na drodze wojewódzkiej 855 w miejscowości Lipa, gdzie kierujący oplem również nie przepuścił innego uczestnika ruchu. Dwie osoby zostały przewiezione na badania do szpitala, na szczęście nikomu nic się nie stało.

We wtorek 9 stycznia sytuacja była niewiele lepsza. Doszło do jednego wypadku i aż 5 kolizji. - Do wypadku doszło na Al. Jana Pawła II, na skrzyżowaniu na wysokości stacji paliw. Doszło tam do zderzenia bocznego pojazdu opel z pojazdem BMW. W zderzeniu został poszkodowany pasażer opla, który został przewieziony do szpitala. Kierujący pojazdami byli trzeźwi - powiedziała nam aspirant Małgorzata Kania z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli. Podkreśliła, że główną przyczyną wszystkich tych historii było niedostosowanie prędkości do warunków na drodze.

Oprócz tego na terenie gminy Zaleszany kierowca przeliczył swoje możliwości - nie zdążył wyhamować i uderzył bok naczepy. W Stalowej Woli tego dnia odnotowano jeszcze cztery zdarzenia: autobus miejski najechał na tył opla, ford uderzył w znak drogowy, kolejny przy manewrze mijania wjechał w zaparkowane auto oraz kierująca suzuki straciła panowanie i uderzyła w barierkę.

Łącznie w ciągu zaledwie dwóch dni naliczono aż 12 kolizji - ofiarą takiego zdarzenia może zostać każdy. "Policjanci w dalszym ciągu apelują do kierowców o ostrożną jazdę i zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami. Apelujemy również do pieszych, aby zachowali ostrożność w rejonie przejść i przekraczali jezdnię po upewnieniu się, że mogą to zrobić bezpiecznie." apeluje stalowowolska policja.

