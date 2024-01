Dla tych psów to będzie ostatnia zima. Rozpaczliwy apel łamie serce

Apel Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach na Podkarpaciu zaapelowało o pomoc. Temperatury w niektórych miejscach województwa w nocy spadają do nawet -20 stopni. W tak koszmarnych warunkach pogodowych nawet najcieplejszy koc nie pomoże.

Dojazd do schroniska nie jest prosty, a pomimo to wolontariusze z Orzechowca codziennie dokładają wszelkich starań, by jak najlepiej zabezpieczyć przebywające pod ich opieką zwierzęta. Pomimo to drżą o życie i zdrowie swoich podopiecznych. Na profilu w mediach społecznościowych schronisko wprost napisało, że niektóre ze zwierząt niestety mogą nie przeżyć zimy.

- Śnieg zasypał nam Schronisko… idą duże mrozy. Nie każdy pies da radę przetrwać tą zimę, dla niektórych to będzie ich ostatnia… Przygarnij… Adoptuj - prosi schronisko w Orzechowcach. Wolontariuszom zależy na stałych adopcjach.

W ostatnim czasie dzięki wsparciu osób publicznych w schronisku dla zwierząt w Krakowie zabrakło psów do adopcji. Dzięki mobilizacji lokalnej społeczności boksy opustoszały. Może do podobnego cudu dojdzie też w Orzechowcach?

Ktoś wyrzucił te śliczne kuleczki na śmietnik. Schronisko ma twardy orzech do zgryzienia