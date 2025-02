Wdrapał się na drzewo i nie mógł zejść! Na ratunek ruszyli strażacy

Autor:

Światowy Dzień Kota zwany również Międzynarodowym Dniem Kota obchodzony jest 17 lutego. W wielu krajach dzień ten zaczęto świętować w różnych latach i tak np. we Włoszech jest obchodzony od 1990 roku, a w Polsce od 2006. Święto zostało utworzone, by podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka oraz niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom, które miały kiedyś dom, ale go straciły, a także uwrażliwienie ludzi na często trudny koci los.

Do tego nie trzeba namawiać strażaków. Ci zawsze niosą pomoc potrzebującym stworzeniom. Kiedy druhowie z OSP Zarzecze (pow. przeworski) zostali wezwani do mruczka, który utknął na drzewie na ogromnej wysokości, przyjechali natychmiast. Kot na drzewo się wspiął, ale zejść z niego już nie potrafił. Obecne temperatury nie pozostawiają za dużo czasu na zebranie się mruczka na odwagę, więc wezwano specjalistyczny wwóz strażacki z podnośnikiem. W koszu wjechał strażak i ściągnął przestraszonego koka, by ten ze swoim właścicielem mógł świętować Dzień Kota na ziemi.

- 15 lutego o godz. 13:13 zostaliśmy wezwani do miejscowości Zarzecze. Ze zgłoszenia wynikało, że chodzi o kota na drzewie. Ten został ściągnięty, zabezpieczony i przekazany właścicielowi. Do akcji wyjechała jednostka OSP KSRG Zarzecze(GBA VOLVO, SH-18 STAR) - przekazali strażacy.

Kociak trafił w ręce właściciela i po weekendowej przygodzie na drzewie futrzak może w spokoju cieszyć się swoim świętem.

