i Autor: Fundacja Ada Cezgo poszukują Kozy w ruinach

Kozy wyszły na przeszpiegi? Czego szukają? Ich tłumaczenie zaskakuje

Do niepokojącej sytuacji doszło w przemyskiej Fundacji Ada. Pracujący tam Funkcjonariusze Policji, którzy na co dzień próbują rozwikłać sprawę znanego "Gangu Bociana" zaobserwowali nietypowe zachowanie kopytniaków. Podejrzane kozy zaglądały we wszystkie możliwe miejsca. Mundurowi zadają sobie pytanie: co je do tego skłoniło, albo czego szukały?