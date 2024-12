Kolęda 2025. Ksiądz z TikToka: trzy koperty zamiast jednej

Trzy koperty zamiast jednej - to propozycja księdza Sebastiana Picura na kolędę 2025. Znany z TikToka duchowny postanowił w oryginalny sposób odpowiedzieć na zapytania internautów w tej sprawie, którzy chcieli się dowiedzieć, co dać księdzu w czasie wizyty duszpasterskiej, a jeśli pieniądze, to w jakiej kwocie.

Jak informuje tygodnik "Wprost", ksiądz Picur zaproponował użytkownikom TikToka przygotowanie trzech kopert na kolędę 2025, które miałyby wyglądać następująco:

w największej z nich, formatu A4, należy się umieścić kartkę z napisem: „postaramy się modlić codziennie całą rodziną”;

w średniej należy per analogiam napisać: "będziemy co niedzielę chodzili całą rodziną na mszę świętą”;

z kolei w najmniej powinna się pojawić następująca deklaracja: „co jakiś czas ofiaruję za księdza komunię świętą”.

Zdecydowana większość internautów przyklasnęła temu pomysłowi, choć prawdziwa kolęda 2025 i tak nie obejdzie się prawdopodobnie bez pieniędzy.

Tyle pieniędzy chcą dać Polacy na kolędę 2025

Według Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna, który przeprowadził sondaż na zlecenie portalu Wirtualna Polska, 34 proc. pytanych osób stwierdziło, że zamierza przekazać księdzu od 60 do 100 złotych. 32 proc. osób zadeklarowało, że przekaże od 40 do 60 złotych. 12 proc. respondentów da księdzu kopertę z kwotą od 100 do 150 zł, a kolejne 12 proc. zadeklarowało, że do koperty włoży jeszcze większą kwotę. Tylko 11 proc. ankietowanych przyznało, iż na kolędę 2025 przeznaczy mniej niż 40 zł.