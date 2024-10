6-latek zginął w tragicznym wypadku w Przeworsku. Wiemy, co dalej z 18-letnim kierowcą

Ponad 127 tys. pasażerów skorzystało we wrześniu 2024 r. z lotniska w podrzeszowskiej Jasionce. Jest to najlepszy wrzesień w historii. Ubiegłoroczny wynik został pobity o 11 proc., kiedy to w porcie lotniczym pojawiło się 115 tys. podróżnych.

Zdecydowanie więcej lotów czarterowych. Jakie kierunki wybierają podróżni?

Rekordowy rezultat Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów nie jest przypadkiem - mówią nieskromnie jego władze.

- Przewidując trendy rynkowe, postawiliśmy na wydłużony i rozbudowany sezon czarterowy, co we wrześniu przełożyło się na kilkudziesięcioprocentowy skok w tym segmencie - zauważa prezes lotniska Adam Hamryszczak.

We wrześniu 2024 r. - o czym informuje rzecznik lotniska Waldemar Mazgaj - z samolotów czarterowych skorzystało prawie 48 tys. pasażerów, z tego najwięcej z linii:

Ryanair - 32 tys.,

LOT-u - 22 tys.,

Lufthansy - 9 tys.,

Wizz Air - 5 tys.

Wśród najczęściej odwiedzanych przez pasażerów miast w czołówce nadal znajdują się: Antalia, Warszawa, Londyn, Monachium, Heraklion, Sharm el Sheikh i Rzym.

Atrakcyjne kierunki - reklamują się władze lotniska - są również w październikowej siatce połączeń. Nadal można skorzystać z takich kierunków czarterowych jak: Turcja, Egipt czy Grecja.

- Ale można też wykorzystać końcówkę sezonu letniego na podróż do Alicante, Zadaru, Rzymu czy Mediolanu - wylicza prezes Adam Hamryszczak.

Z kolei rzecznik portu przypomina, że do Mediolanu latają już Airbusy linii Wizz Air, a wkrótce dołączą do nich Boeingi Ryanaira.

- Niedługo ma zadebiutować w Jasionce kolejny przewoźnik - airBaltic, z połączeniem do Rygi. To nie tylko doskonałe miejsce na "city break", ale też świetny port przesiadkowy na Skandynawię, m.in. do Oslo, Kopenhagi czy Sztokholmu - zachęca rzecznik lotniska Waldemar Mazgaj.

Portem Lotniczym Rzeszów-Jasionka zarządzają dwa podmioty, przy czym jeden z nich, regionalny samorząd, jest większościowym udziałowcem. Struktura właścicielska przedsiębiorstwa wygląda tak:

województwo podkarpackie (51,96%)

Polskie Porty Lotnicze S.A (48,04%)

Podrzeszowskie lotnisko patrona zyskało wiosną 2024 r. W uroczystości nadania mu imienia Rodziny Ulmów uczestniczył prezydent RP Andrzej Duda.

