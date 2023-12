Malutką Oleńkę zabija rak. Walka o jej życie i zdrowie wciąż trwa

Ola jest córką policjanta z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie. Dziewczynka urodziła się 26 grudnia 2022, jednak radość rodziny nie trwała długo. Niespełna rok później, w listopadzie, lekarze postawili wstrząsającą diagnozę - dziewczynka ma raka złośliwego wątroby. Tomografia komputerowa wykazała bowiem dużego guza wychodzącego z lewego płata wątroby, który naciska na inne narządy. Co więcej, podczas badań wykryto również kilka guzków na płucach, które uznano za zmiany przerzutowe.

Obecnie mała wojowniczka przyjmuje chemię, by zmniejszyć guza. Rodzice dziewczynki liczą na to, że guza uda się zmniejszyć i usunąć operacyjnie, a guzki w płucach znikną po kolejnych cyklach chemii.

Niestety, to co może uratować życie małej Oli, może również powodować nieodwracalne skutki w postaci m.in. ciężkiego uszkodzenia słuchu, nerek, serca i szpiku kostnego. Po zakończeniu leczenia dziewczynkę będzie czekała długa i kosztowna rehabilitacja. Dlatego jej rodzice oraz podkarpaccy policjanci zwracają się do ludzi o dobrych sercach z apelem o pomoc.

„Pomóżcie nam ratować naszą Mała córeczkę!” - błagają rodzice Oli.

Pomóc dziewczynce może każdy. Wystarczy dowolna wpłata na internetową zbiórkę pieniędzy lub chociaż udostępnienie linku do zbiórki w mediach społecznościowych. Link do zbiórki publikujemy pod artykułem.