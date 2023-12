Wioska Adamczycha z serialu "1670" została nagrana w Kolbuszowej. Na żywo ten dom wygląda inaczej!

Ta szopka co roku przyciąga tłumy! Niezwykłe widowisko w Różance. To trzeba zobaczyć

Gdzie nakręcono sceny z Adamczychy z serialu "1670"? Możesz odwiedzić to miejsce

Na początku 2023 roku ekipa filmowa pojawiła się w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Tamtejszy skansen to urokliwe wsie z przełomu XIX i XX wieku. Prezentują kulturę Lasowiaków i Rzeszowiaków, zamieszkujących niegdyś teren północnej części obecnego województwa podkarpackiego.

Wędrując po skansenie, położonym z dala od miejskiego zgiełku, odwiedzający dotykają i obserwują świat, którego już nie ma. Poznają przy tym frapujące historie mieszkających tam ludzi, co pomaga zrozumieć chłopską duszę. W tej scenerii na potrzeby serialu "1670", który przedstawia dzieje zubożałego szlachcica Jana Pawła i jego sąsiada Andrzeja powstało kilka dodatkowych, nie mniej urokliwych obiektów, które ciągle możemy oglądać wśród oryginalnych XIX-wiecznych chałup.

Ekipa filmowa kręciła zewnętrzne ujęcia przed domem głównego bohatera Jana Pawła. To obiekt, który powstał specjalnie na potrzeby produkcji i ciągle stoi w skansenie. Naprzeciwko dworku szlachcica, jest dom znienawidzonego przez niego sąsiada, Andrzeja, który w filmie wygląda zupełnie inaczej, niż oryginalny dom, który stoi w tym miejscu.

Nieopodal, gdy obrócimy się o 180 stopni, za domem Andrzeja zobaczymy Kuźnię Kowala, gdzie pracował jeden z najbardziej rozgarniętych bohaterów, aspirujący o względy córki Jana Pawła, Maciej. Miejscem, którego nie ominie żaden fan serialu jest Karczma "u Żyda", na której ciągle wiszą tablice z miejscową nazwą, oraz miejscem parkingowym. To również obiekt, który w całości powstał na potrzeby serialu i najbardziej przypomina to co widzieliśmy na ekranie. Zielony szyld, oraz znak parkingowy od razu przykuwają wzrok fanów serialu.

- Kto spostrzegawczy, ten zapewne rozpozna, że ta część skansenu, czyli wieś rzeszowska, zagrała w serialu 1670 serialową wioskę Adamczychę. Scenografia, która powstała do tego serialu, bardzo odmieniła oblicze skansenu, więc mogę potwierdzić, że część "wsi rzeszowskiej" z naszego skansenu grała w serialu, produkcji-mówiła nam Agata Front z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - Dworek Jana Pawła, który powstał do serialu 1670 różni się diametralnie od tego co można zobaczyć w naszym parku etnograficznym. My mamy tutaj chałupy od końca XIX do XX wieku, a główny bohater mieszkał w czasach po Potopie Szwedzkim, czyli w wieku XVII, więc jego siedziba musiała wyglądać jak dwór z tamtego okresu - dodała muzealniczka.

To magiczne, urokliwe miejsce na niemal 30 hektarach, gdzie jest ponad 100 obiektów dużej i małej architektury drewnianej. Są wśród nich chałupy, budynki inwentarskie (stajnie, obory, chlewy, kurniki), stodoły, spichlerze, maneż, bróg, budynki przemysłów wiejskich, jak młyn wodny, wiatraki, kuźnie, olejarnia i garncarnia, wreszcie budynki użyteczności publicznej – szkoła, karczma i remiza strażacka, a także okazały kościół pw. św. Marka Ewangelisty.

Do najstarszych obiektów należą m.in.: dwór z Brzezin z 1753 r., spichlerz dworski z Bidzin z 1784 r., chałupa z Markowej z 1804 r. oraz kościół z Mielca-Rzochowa postawiony w 1843 r. Budynki przedstawione zostały w ich naturalnych relacjach i środowisku podobnym do tego, które im kiedyś towarzyszyło.

Poszczególne obiekty zestawione są w zagrody według układu siedliska, gdzie powstały, zagrody zaś odtwarzają układy przestrzenne tradycyjnej zabudowy wsi. Znajdują się w naturalnym pejzażu przydomowych ogródków, sadów i pasiek, pól uprawnych, łąk i pastwisk, stawów, otoczone nadrzeczną zielenią i lasem. W niektórych obejściach hodowane są zwierzęta. Dopełnieniem ekspozycji są pokazy prac gospodarskich i polowych oraz tradycyjnych rzemiosł.

- Większość wnętrz mieszkalnych i gospodarczych urządzonych jest sprzętami właściwymi dla danego miejsca i czasu, które jednocześnie opowiadają o codziennych zajęciach domowych. Na przykład, w chałupie Kielarów z Markowej zaaranżowane jest pieczenie chleba, pracę rzeźbiarza i lutnika pokazano w chałupie z Jeziórka, szewca – w chałupie z Żołyni Dolnej, tkacza – w chałupie z Woli Zarczyckiej, zabawkarza – w chałupie z Brzózy Stadnickiej, a przygotowania do wigilii zaaranżowano w chałupie Szylarów z Markowej. Zobrazowaniem życia społecznego dawnej wsi jest urządzone w chałupie z Budziwoja mieszkanie działacza i polityka ludowego Jana Sobka z Handzlów - dodała Agata Front.

Aby obejrzeć kolbuszowski skansen i znaleźć miejsca gdzie kręcono satyryczną komedię 1670 potrzebujemy przynajmniej kilku godzin na spacer, jednak zdecydowanie warto! Polska produkcja, która zyskuje coraz większą popularność na platformie filmowej Netflix swoją premierę miała 13 grudnia 2023 roku, a teksty z serialu stały się internetowym viralem.

Co warto zaznaczyć, kolbuszowski skansen jest miejscem, gdzie kręcono wiele filmów. Niektóre swoją premierę będą miały w przyszłym roku, a coś, co możemy już znać z wielkiego ekranu i dostrzec tam kawałek Kolbuszowej, to np. "Wołyń, gdzie również zagrały obiekty ze skansenu. Spacer będzie nie tylko gratka dla fanów kina, ale i dla osób kochających historię, oraz czasy, które miały swoją duszę obszytą koronkowymi serwetami i wyłożoną glinianymi garnkami.

