Zuzanna chciała dostać się do mieszkania, została postrzelona. Lokatorzy stawili opór. Internauci wykonali wzruszający gest

Malutki jeżyk został znaleziony sam, kiedy błąkał się przy ruchliwej drodze. W pobliżu nie było jego mamy, a on ewidentnie zagubiony. Jeż trafił do Fundacji Ada, gdzie zastał przebadany i weterynarze od razu stwierdzili, że pomogą malutkiemu kolczatkowi. Weterynarz Agnieszka Majchrowicz stwierdziła, że jeżyk jest mniejszy, niż powinny być jeże w jego wieku. Jednak ufa, że uda się wykarmić malucha i zwrócić mu wolność. Aby jeż mógł sam poradzić sobie w naturze, musi ważyć około 400-500 gram. Przed malutkim jeżykiem długa droga aż osiągnie ten cel, ale póki co będzie mieszkał w Lecznicy i oprócz przysmaków i pożywienia, dostanie kroplówkę na wzmocnienie. Gdyby nie udało mu się osiągnąć wymaganej wagi przed zimą, przezimuje w przemyskim Ośrodku, jak wiele innych jeży w podobnej sytuacji.

Malutki jeż w potrzebie trafił do Ady Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.