Mama pięcioraczków wykorzystana przez oszusta! Musiała zgłosić to na policję

Ktoś podszywa się pod mamę pięcioraczków z Horyńca. Chce naciągnąć jej obserwujących na kasę!

Pani Dominika Clarke, mama pięcioraczków z Horyńca, padła ofiarą internetowych oszustów. Ktoś założył kilka fałszywych kont wykorzystując jej dane osobowe i stare zdjęcia. Pisze komentarze i wiadomości prywatne na portalu Facebook, naciągając niczego nie spodziewających się internautów na "świetne inwestycje finansowe".

- Drodzy państwo, od kilku dni otrzymuję od was mnóstwo wiadomości dotyczących pewnego konta, które zostało założone pod moim imieniem i które to konto namawia do inwestycji finansowych - zaczęła poruszona mama pięcioraczków. - Chciałam was uczulić na to, że tych kont jest teraz trzy, wszystkie wyglądają tak samo. Jest tam moje stare zdjęcie, na którym jestem jeszcze bardzo gruba i mają bardzo mało followersów. Wszystkie nazywają się Dominika Clarke. Mogą stanowić dla was niebezpieczeństwo, dlatego bardzo proszę, bądźcie bezpieczni w sieci i zwracajcie uwagę na to, ile te konta mają obserwujących i kiedy zostało założone. Mam jedno kontro prywatne to Dominika Maria Clarke, Pięcioraczki z Horyńca i Clarke Dozen. Wszystkie inne to są fejki! Zgłosiłam sprawę do Facebooka, ale na razie nic z tym nie zrobiono.

Rodzina pięcioraczków z Horyńca opowiada o swoich przygotowaniach do przeprowadzki

Mama pięcioraczków z Horyńca zgłosiła sprawę policji, a także powiadomiła centrum obsługi użytkowników portalu społecznościowego. Niestety, fałszywe konta nie zostały usunięte i internetowi oszuści wciąż grasują.

- Zgłosiłam sprawę do cyberprzestrzeni, czyli organu ścigającego przestępstwa w sieci i na policję. Nie wiem, co jeszcze zrobić. Pierwszy raz znalazłam się w takiej sytuacji. Jeżeli ktoś z was ma doświadczenie w rozwiązywaniu tego typu spraw to bardzo proszę o kontakt. Pamiętajcie, komunikuję się z wami przede wszystkim rolkami i na live, nigdy do was nie napiszę do was w prywatnej wiadomości z ofertą fantastycznych rozwiązań finansowych. W moim przekonaniu to praca pozwala zarobić pieniądze, nie jakieś szybkie wzbogacanie się. Również rzadko komentuję, a te fałszywe konta cały czas piszą komentarze. Bardzo na to uważajcie i bądźcie czujni - przestrzega Dominika Clarke.