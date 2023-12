Przeworsk. Suka z ośmioma szczeniakami porzucona w lesie

Nieznany sprawca porzucił sukę z ósemką szczeniąt w sieniawskim lesie pod Przeworskiem. Mama musiała walczyć o swoje maluszki z dzikimi zwierzętami, ogrzewać swoim ciałem i karmić. Na dłuższą metę w zimie w środku lasu zwierzęta nie miały większych szans na przeżycie, zresztą jedno ze szczeniąt nich zostało znalezione martwe. Na szczęście znalazł się ktoś, kto podczas spaceru usłyszał skamlenie i zobaczył w norze malutkie pieski. Kobieta, która je zauważyła, nie zastanawiała się ani chwili i zabrała wszystkie maluchy do Fundacji Ada w Przemyślu.

- Uratowane z lasu. Błagają o pomoc. Maja mama i 7 dzieci. Las, nora i opuszczona Sunia, która została całkiem sama z dziećmi. Mróz zabrał jedno z maleństw, reszta ledwo się trzyma. Pomożesz Im? Cudem odnalezione (Sieniawa) i zabrane potrzebują serc, żeby wygrać. Przed Nimi niełatwe tygodnie i wiele bitew do wygrania. Musimy Im pomóc, te młode organizmy nie poradzą sobie same. Po ciele Mai widać ślady walki, musiała wiele przeżyć, żeby ochronić swoje potomstwo. Pomóż Im otrzymać niezbędną pomoc lekarską i opiekę. Proszę dajmy Im szansę żyć. Pomożesz? - czytamy w poście Fundacji.

Maluszki, po tym jak przejdą wszystkie badania, zostaną odpowiednio zabezpieczone będą do adopcji.