Marznące opady deszczu i śnieg. Niebezpieczna pogoda! Prognoza mówi jeszcze o tym

Wraca zima? Jak wynika z najnowszych prognoz, w czwartek 6.02.2025 czekają nas opady śniegu oraz marznącego deszczu. W nocy temperatura spadnie poniżej zera, a warunki na drodze mogą być niebezpieczne. Gdzie będzie najgorzej? Oto szczegóły.

Z informacji przekazanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w czwartek (6 lutego 2025) zachmurzenie w dzień będzie duże i całkowite, na północy z większymi przejaśnieniami i chwilowymi rozpogodzeniami. Wraca zima? Meteorolodzy mówią nie tylko o deszczu, ale również śniegu. Warunki na drodze mogą być trudne.

Jak podaje IMGW, temperatura maksymalna od około 1°C na wschodzie i w rejonach podgórskich Sudetów do 5°C na północnym zachodzie kraju; chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat, od -2°C do 0°C.

- Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo północno-zachodni, później skręcający na północny i północno-wschodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 60 km/h - informują meteorolodzy.

Eksperci z IMGW podają, że w nocy z czwartku na piątek (6.02.2025/7.02.2025) zachmurzenie będzie duże i całkowite, początkowo na północnym zachodzie, a później na wschodzie kraju z większymi przejaśnieniami.

W nocy termometry wskażą temperatury poniżej zera. Na drogach może być niebezpiecznie.

- Temperatura minimalna od -4°C na wschodzie, na przeważającym obszarze kraju od -2°C do 0°C, a na wybrzeżu do 2°C; chłodniej miejscami w obniżeniach podkarpackich, od -8°C do -5°C. Miejscami na drogach ślisko - ostrzegają meteorolodzy IMGW.