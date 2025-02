Michał zabił Gabrysię. Wielki dramat w Rzeszowie. Sąsiedzi mówią o kolejnej tragedii w tej rodzinie

W niedzielę, 2 lutego 2025 dokonano strasznego odkrycia w jednym z rzeszowskich bloków przy ul. Miłej. Znaleziono zwłoki 27-letniej kobiety i 28-letniego mężczyzny. Informacje te potwierdza prokuratura.

- Z dotychczasowych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło 1 lutego. Jak ustalono 28-latek dokonał zabójstwa 27-letniej dziewczyny, przy użyciu narzędzia ostrokrawędzistego, najprawdopodobniej noża, który został zabezpieczony na miejscu zdarzenia, zadając kobiecie co najmniej kilkanaście ciosów po całym ciele. Następnie mężczyzna targnął się na swoje życie, najprawdopodobniej używając tego samego noża. Z poczynionych dotychczas ustaleń wynika, że sprawca był partnerem pokrzywdzonej - wyjaśniał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Tragiczna śmierć. Sąsiedzi w szoku

Jak się dowiadujemy, Michał był postawnym i bardzo zadbanym mężczyzną. Na co dzień pracował jako ochroniarz w klubie. Osoby z jego otoczenia podkreślają, że był bardzo ułożony, dbał o siebie, dużo ćwiczył, aspirował do policji, nie pił alkoholu, bo to miało kolidować z jego odżywkami i treningami siłowymi. Jednak miał być chorobliwie zazdrosny o Gabrysię. Znajomi podejrzewają, że to właśnie mogło być przyczyną tragedii – ten wątek zbadają także śledczy.

Z kolei Gabrysia pracowała w banku i, jak wyjaśniają sąsiedzi, rzadko ją widywali.

- Drobna piękna dziewczyna. Była jedynaczką. Jej ojciec zmarł, może ze dwa lata temu, był chory. Ta jej mama teraz została z tym sama. Boże, jak pokazać matce takie pokiereszowane ciało jedynego dziecka. Tragedia - mówili zrozpaczeni. To w mieszkaniu dziewczyny doszło do dramatu. – Widzieliśmy tylko zapłakanych rodziców tego chłopaka - mówili sąsiedzi. - Od południa do późnych godzin w nocy było tu mnóstwo policji. Jak zobaczyliśmy kolejnych ludzi wchodzących do tego mieszkania to już nawet przez wizjer nie wyglądaliśmy. Co za tragedia - dodali młodzi pobratymcy.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

