Krew była wszędzie!

Michał zabił Gabrysię, chwilę później doszło do kolejnej tragedii. "Widzieliśmy tylko zapłakanych rodziców"

Ta informacja wstrząsnęła całym Podkarpaciem! W niedzielę, 2 lutego, lokalne media podały, że w jednym z mieszkań w Rzeszowie znaleziono zwłoki 27-letniej Gabrysi oraz jej o rok starszego partnera, Michała. Pierwsze ustalenia śledczych były jednoznaczne - doszło do prawdziwej masakry. Mieszkanie było całe we krwi, podobnie jak ciała pary. Jak ustaliła prokuratura, 28-latek najpierw zamordował swoją ukochaną. Chwilę później doszło do kolejnej tragedii.