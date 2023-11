Mateusz zmarł na ognisku. Niejasne przyczyny śmierci piłkarza

Bombki Pani Ewy z Krosna to prawdziwe działa sztuki. Nie kupisz takich w sklepie

Czworo kolegów tj. Mateusz B.(29 l.), Krzysztof Ż. (39 l.), Tomasz B. (44 l.) oraz Sławomir Sz. (45 l.) tego feralnego wieczoru, 9 listopada 2022, spożywali razem alkohol przy ognisku w wiosce Cierpisz pod Łańcutem. W pewnym momencie miało dojść między jednym z mężczyzn, a Mateuszem do sprzeczki. 29-latek upadł na ziemię i krwawił, nie dając oznak życia. Przestraszeni mężczyźni zadzwonili pod 112.

– O śmierci 29-letniego mieszkańca gminy Łańcut zostaliśmy powiadomieni około godz. 20:00. Na polecenie prokuratury ciało mężczyzny zabezpieczono do badań sekcyjnych. Zatrzymano dwie osoby – mówił tuż o zdarzeniu Wojciech Gruca, rzecznik prasowy policji w Łańcucie.

Mężczyźni zostali jednak szybko wypuszczeni, bo okazało się, że śmierć Mateusza B. może mieć związek z innym zdarzeniem, a nie z przepychanką na ognisku.

- Ewentualna kłótnia, sprzeczka, czy pobicie, do którego miało dojść na ognisku 9 listopada, gdzie przebywało w sumie 4 mężczyzn w tym Mateusz B. nie miało związku przyczynowo-skutkowego z doznanymi obrażeniami, a jego zgonem. Jak zdołano ustalić podczas przeprowadzonych czynności, pokrzywdzony miał kilka dni wcześniej uczestniczyć w wypadku drogowym i według wstępnej opinii biegłego, 29-latek zmarł w wyniku obrażeń, których doznał podczas tego wypadku. To początkowy etap postępowania i ustalenia mogą ulec zmianie. Na chwilę obecną jeden z uczestników tego ogniska usłyszał zarzut naruszenia czynności narządów poniżej dni siedmiu - informował po zdarzeniu prokurator Krzysztof Ciechanowski z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Rok po tych tragicznych zdarzeniach sytuacja zmieniła się.

- Prokuratura Rejonowa w Łańcucie prowadziła śledztwo w sprawie śmierci Mateusza B. w dniu 9 listopada 2022 roku w Cierpiszu, woj. podkarpackiego, tj. o czyn z art. 155 k.k.(nieumyślne spowodowanie śmierci- przyp. autora) W toku śledztwa wydane zostało postanowienie o przedstawieniu Krzysztofowi Ż. zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 157 § 2 k.k. (spowodowanie średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu -przyp. autora) Natomiast do odrębnego rozpoznania wyłączono postępowanie w zakresie czynu z art. 155 k.k., zaś śledztwo przeciwko Krzysztofowi Ż. zostało zakończone skierowaniem w dniu 30 czerwca 2023 r. aktu oskarżenia o przestępstwo z art. 157§ 2 k.k. do Sądu Rejonowego w Łańcucie. Sąd do dnia dzisiejszego nie wyznaczył terminu pierwszej rozprawy. Jednocześnie śledztwo o czyn z art. 155 k.k. zostało umorzone postanowieniem z dnia 27 czerwca 2023 r. na zasadzie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. wobec stwierdzenia w czynie braku znamion czynu zabronionego. Postanowienie zostało zaskarżone przez pełnomocnika osoby wykonującej w toku postępowania prawa zmarłego pokrzywdzonego. Sąd Rejonowy w Łańcucie postanowieniem z dnia 23 października 2023 r. nie uwzględnił zażalenia i utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu śledztwa- wyjaśniał Prokurator Krzysztof Ciechanowski.

Ostatecznie to Sąd będzie musiał rozstrzygnąć, co spowodowało śmierć Mateusza B.