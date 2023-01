Matka z dwójką dzieci potrącona na przejściu! Dramat w Boguchwale

Egzamin zawodowy 2023: Arkusze, zadania, przecieki. Te zadania są jawne! Co znajdzie się na egzaminie zawodowym w styczniu 2023 w części pisemnej i praktycznej?

Wypadek w Boguchwale. Matka z dwójką dzieci potrącona na przejściu!

Do wypadku doszło we wtorek (10 stycznia 2023) o godz. 6.30 w Boguchwale na ul. Lubomirskiego (województwo podkarpackie). Kierujący toyotą, na oznakowanym przejściu dla pieszych, potrącił matkę z dwójką dzieci! Ranne osoby trafiły do szpitala. Policjanci zatrzymali prawo jazdy kierującemu toyotą.

- Jak wstępnie ustalili skierowani na miejsce policjanci drogówki, kierujący toyotą, 73-letni mieszkaniec Mielca, jadąc ulicą Lubomirskiego w kierunku Strzyżowa, wjechał na oznakowane przejście dla pieszych przy zapalnym czerwonym świetle dla jego kierunku i potrącił matkę z dwójka dzieci - przekazuje KMP Rzeszów.

Piesi - matka z dwójką dzieci przechodzili przez przejście dla pieszych na zielonym świetle. 35-letnia kobieta i dziewczynki w wieku 5 i 3 lat zostały przewiezione do szpitala. Kierujący toyotą był trzeźwy. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy.

