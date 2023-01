Rzeszowska Fundacja Medyk zbiera dary dla Ukrainy. Chętnych do pomocy nie brakuje [WIDEO, GALERIA]

Centrum Medyczne Medyk zbiera dary dla Ukrainy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Rzeszowska Fundacja Medyk zbiera dary dla Ukrainy

Od 24 lutego 2022 roku cały świat mierzy się z arogancją i butą Rosji, która chce przywłaszczyć tereny ukraińskie. Wszystkie cywilizowane kraje widząc zbrodnicze działania wojsk Władimira Putina pomagają niesprawiedliwie targanej wojną Ukrainie. Całe NATO wysyła broń, a poszczególne kraje pomoc humanitarną, oraz finansową. Już od pierwszego dnia konfliktu Polska niosła wsparcie na każdym polu.

Od samego początku wojny w pomoc uchodźcom włączył się rzeszowski Medyk, który nie tylko organizował noclegi i żywność dla uciekających z Ukrainy, ale i całkowicie za darmo ofiarował pomoc medyczną oraz wsparcie dla lekarzy, pielęgniarek, którzy przyjechali do Polski i byli gotowi ponieść trud związany z przekwalifikowaniem się, by służyć pacjentom w naszym kraju.

Większość osób, które przyjechała do nas w ostatnim roku z Ukrainy ma już wszystkie dokumenty, aby legalnie pracować w naszych placówkach medycznych. Z tego bardzo dumny jest Prezes Zarządu w Centrum Medycznym Medyk w Rzeszowie lek. Stanisław Mazur, który zrobił bardzo dużo jeśli chodzi o organizację pomocy dla uchodźców na Podkarpaciu oraz o przygotowanie ukraińskich medyków do pracy w polskich placówkach leczniczych.

Jednak znany rzeszowski lekarz nie powiedział ostatniego słowa i mimo ogromnej pomocy, którą już przekazano na Ukrainę działa dalej. W Rzeszowie przy ul. Rejtana 53, gdzie mieści się Centrum Handlowe Full Market, Medyk zorganizował Punkt Pomocy Ukrainie, gdzie 7 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 zbierane są dary, które w całości są przekazywane do naszych sąsiadów, którzy muszą w tym trudnym czasie walczyć o wolność swojego kraju.

- To właśnie teraz, w okresie zimowym ludzie na Ukrainie oczekują pomocy, gdyż mieszkają w nieogrzewanych mieszkaniach, nie mają światła i żywności, aby mogli przetrwać ten trudny czas zimy. Chcemy im pomóc przekazując potrzebne rzeczy takie jak: generatory prądu, urządzenia grzewcze, ogrzewacze na baterie, lampy, latarki na baterie, same baterie , świece, koce, śpiwory, karimaty, ciepłą odzież, żywność długoterminową i inne potrzebne dary - wymieniał Maciej Kaltenberg, który jest Dyrektorem Punktu Pomocy Ukrainie w Full Markecie i organizuje funkcjonowanie tej placówki, tak aby uchodźcy, którzy trafiają tam codziennie mieli zapewnione miejsce do spania, żywność oraz zabezpieczenie na dalszą podróż.

- Od samego początku wyszliśmy z prywatna inicjatywą, by stanąć na wysokości zadania jeśli chodzi o kompleksowe wsparcie dla Ukrainy. Oprócz zbiórki darów, założyliśmy też zbiórkę pieniędzy w Internecie. Chcemy przekazać 100% pozyskanych środków, oraz darów dla naszych potrzebujących sąsiadów - dodał Maciej Kaltenberg. Wszystkie koszty operacyjne związane z transportem, segregacją, opisem, przechowywaniem i logistyką ponosi Fundacja Medyk Dla Zdrowia. Wszystko to, co przekażemy w Full Markecie i na internetowej zrzutce pieniędzy, którą można wesprzeć TUTAJ trafi na Ukrainę.

- Jako Fundacja Medyk Dla Zdrowia zorganizowaliśmy jeden z największych Centrów Kryzysowych dla uchodźców w Polsce, gdzie schronienie może uzyskać 500 osób jednocześnie. Pokażmy swoją siłę, w dużej skali liczy się każda złotówka. To najtrudniejszy czas dla ludzi na Ukrainie, którzy podjęli walkę nie tylko we własnej obronie, ale także dla nas abyśmy mogli mieszkać w wolnej Polsce i nie doświadczyć okrucieństwa wojny - podsumował Dyrektor Punktu Pomocy Ukrainie w Full Markecie.

Prezes Centrum Medycznego Medyk, lekarz Stanisław Mazur dodatkowo zorganizował akcję. w którą chce zaangażować milion pacjentów Medyka na pomoc walczącej Ukrainie. - W bazie Medyka jest zarejestrowanych milion osób. Co trzeci mieszkaniec stolicy Podkarpacia jest zarejestrowany do naszych lekarzy rodzinnych. Zwróciliśmy się do naszych Pacjentów, osób w które my wierzymy i które w nas wierzą z prośbą o pomoc i odzew jest ogromny. Zarówno jeśli chodzi o wpłaty na konto jak i dary, które przynoszą w Rzeszowie do Full Marketu . Te dary zawozimy jak najdalej na wschód Ukrainy, głównie do tych miejscowości skąd pochodzą lekarze, których kształcimy od marca ubiegłego roku. Tych lekarzy mamy ponad 40 osób, oni "badają teren" konsultując się z lokalną społecznością, a my wysyłamy tam tiry z pomocą - relacjonował Stanisław Mazur. - Ja ze swojej strony obiecuję, że w zamian za okazaną pomoc naszym ukraińskim braciom w najbliższym roku poprawimy jakość obsługi dla pacjentów, dostępność medyków i popracujemy nad tym, by połączenia telefoniczne można było realizować sprawniej - dodał lekarz.

Na Ukrainie ciągle trwa wojna. Ludzie każdego dnia walczą z głodem, zimnem czy brakiem prądu. Codziennie ktoś choruje przez warunki, w jakich mu przyszło obecnie żyć, codziennie ktoś przez nie umiera. Codziennie ktoś ginie w walce i każdego dnia ktoś traci dorobek życia oraz najbliższą osobę.

Ukraińcy walczą nie tylko za wolną Ukrainę. Co zrobi świat jeśli nasi wschodni sąsiedzi mieli by się poddać? Czy następnym krajem, który będzie chciał zawładnąć Putin będzie też Polska? Wszyscy musimy pomóc Ukrainie w tej walce, żebyśmy jutro my nie potrzebowali takiej pomocy.