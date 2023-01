i Autor: podkarpacka policja Michał miał 16 lat, kiedy zaginął. Tajemnicze zniknięcie nastolatka sprzed 22 lat

Gdzie jest Michał?

Gdzie jest Michał Karaś? Mieszkaniec miejscowości Bieliniec (Podkarpackie) zaginął w wieku 16 lat. To było 22 lata temu, a Michał wciąż się nie odnalazł, sprawa budzi sporo pytań i emocji. Rodzina Michała robi co może, by go odnaleźć.