Nagranie z niedźwiedzicą i młodym. Lawina komentarzy

Obecność niedźwiedzi w południowo-wschodniej Polsce budzi w ostatnich miesiącach spore emocje i prowokuje ożywione dyskusje. Leśnicy z Nadleśnictwa Baligród zaprezentowali właśnie w sieci krótki materiał filmowy, rejestrujący spacer dorosłej samicy wraz z małym niedźwiadkiem. „Popołudniowe spotkanie z niedźwiedzicą prowadzącą młode przy leśnej drodze w Huczwicach” – zatytułowano nagranie.

Ten klimatyczny obrazek z bieszczadzkich ostępów natychmiast przyciągnął uwagę dziesiątek użytkowników, wywołując masę wirtualnych reakcji. Pod postem błyskawicznie zaroiło się od wpisów. „Rozczulający widok, z jaką uwagą matka obserwuje, czy droga wolna i gdzieś nie ma zagrożenia dla maleństwa” – czytamy w jednym z nich. Inni jednak studzili entuzjazm, pisząc: „Piękny filmik ale lepiej matki z młodym nie spotkać na swojej drodze”. Kolejna osoba dodała rozsądną radę: „Piękna rodzinka. O tej porze roku trzeba się trzymać utartych szlaków”.

Zespół do monitorowania niedźwiedzi w Bieszczadach po śmiertelnym ataku w Płonnej

Warto zaznaczyć, że do końca lipca bieżącego roku na terenie Bieszczad powstanie specjalistyczna jednostka, której głównym celem będzie ścisły monitoring populacji niedźwiedzi brunatnych. Zadaniem tego gremium będzie błyskawiczne działanie w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa dla ludzi. Projekt zatytułowany „Ochrona niedźwiedzia brunatnego poprzez minimalizowanie sytuacji konfliktowych z jego udziałem na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego” został zaplanowany z perspektywą realizacji na najbliższe cztery lata. Rosnący niepokój związany z drapieżnikami to bezpośrednie echo tragicznego wypadku, do którego doszło w miejscowości Płonna, gdzie w wyniku śmiertelnego ataku zwierzęcia zginęła 58-letnia kobieta. Od tamtego czasu turyści oraz miejscowi masowo wrzucali do sieci nagrania dokumentujące konfrontacje z tymi potężnymi ssakami, a napięcie społeczne wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Sytuację podgrzał dodatkowo czerwcowy incydent z Przemyśla, gdzie samotny niedźwiedź przechadzał się po rynku miasta, a zarejestrowane tam filmy momentalnie obiegły cały internet.