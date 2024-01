Najdziwniejsze aukcje WOŚP. Wycieczka do oczyszczalni ścieków i wejście do Lidla bez kolejki

Najdziwniejsze aukcje WOŚP. Niepowtarzalne okazje

32. finał WOŚP odbędzie się już w niedzielę 28 stycznia. Jak co roku w mediach społecznościowych i na portalach ogłoszeniowych pojawiły się licytacje, w których można zdobyć przedmioty z autografami idoli albo zafundować sobie i bliskim wypad na wakacje w wyjątkowe miejsca.

Pojawiają się również oferty niecodzienne i zabawne, które zaskakują kreatywnością. W tym roku w licytacjach WOŚP można kupić m.in. wycieczkę po warszawskiej oczyszczalni ścieków, wejście do Lidla bez kolejki podczas festiwalu Pol'and'Rock czy strzelenie karnego bramkarzowi Legii. Zobacz najdziwniejsze licytacje z okazji 32. finału WOŚP w naszej galerii.

Długa tradycja dziwnych licytacji WOŚP

W poprzednich latach na aukcjach WOŚP można było wylicytować inne, zabawne usługi i przedmioty. Każdy wystawia co tylko może, by pomóc fundacji WOŚP - i to jest piękne. W ubiegłym roku Andrzej Grabowski i Andrzej Chyra oferowali sprzątanie mieszkań, dwa lata temu można było zakupić limitowany print z Kardynełem Dziwiszem w czapce muchomora, zaś prezydent Wrocławia oferował usmażenie kotletów mielonych.

