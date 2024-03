Smutne pożegnanie w rodzinie pięcioraczków z Horyńca. "To dla mnie najtrudniejszy moment"

Horoskop na 27.03: Baran

21.03-20.04

Wszystko się ułoży, a to, co cię niedawno gnębiło, nagle zniknie. Pomoże ci w tym czyjaś nagła interwencja.

Horoskop na 27.03: Byk

21.04-21.05

Obawiasz się dziś jakiejś nieprzyjemnej sytuacji, a tymczasem nic złego się nie wydarzy. I tak będzie nadal.

Horoskop na 27.03: Bliźnięta

22.05-21.06

Osoba, która do czegoś cię ostatnio namawia, ma rację. Bardzo możliwe, że przekonasz się o tym już dziś.

Horoskop na 27.03: Rak

22.06-22.07

Nic nie zrobi się samo. Jeśli zaczniesz działać już teraz, będziesz miał większe szanse na pełen sukces.

Horoskop na 27.03: Lew

23.07-22.08

Nie możesz zrzucać na kogoś innego załatwiania tej sprawy. Powinieneś zabrać się za to samodzielnie.

Horoskop na 27.03: Panna

23.08-22.09

Tylko ci się wydaje, że nikt nie dostrzega twoich zasług. Już niebawem zostaniesz za nie sowicie nagrodzony.

Horoskop na 27.03: Waga

23.09-23.10

Zapamiętaj to, co powie ci dzisiaj ktoś w pracy. Będzie to ważniejsze, niż mogłoby ci się jeszcze wydawać.

Horoskop na 27.03: Skorpion

24.10-22.11

Powinieneś na poważnie zająć się sprawą, o której powiedział ci ktoś kilka dni temu. Im szybciej, tym lepiej.

Horoskop na 27.03: Strzelec

23.11-21.12

Dzień zacznie się od niespodzianki, ale potem będzie przebiegał tak spokojnie, jak tylko jest to możliwe.

Horoskop na 27.03: Koziorożec

22.12-20.01

Sam widzisz, że zbyt wolno zabierałeś się do załatwiania pewnej sprawy. Ale jeszcze możesz to naprawić.

Horoskop na 27.03: Wodnik

21.01-20.02

Poznasz osobę, która początkowo cię zirytuje, ale potem okaże się, że nieco zbyt pochopnie ją oceniłeś.

Horoskop na 27.03: Ryby

21.02-20.03

Zaskoczenie, jakie wciąż przeżywasz, jest trochę na wyrost. Tak naprawdę nic poważnego się nie stało.

