Pogoda na piątek, 6 grudnia. Według prognoz czekają nas opady śniegu i deszczu, marznące opady, co może spowodować gołoledź. Szczególnie uważać powinni kierowcy. W dzień maksymalnie do 7°C na zachodzie Polski. Silny wiatr na południu kraju w porywach do 60 km/h.

Pogoda na 6.12.2024

Jak wynika z informacji przekazanych przez IMGW, w piątek 6 grudnia 2024 zachmurzenie będzie duże; opady śniegu i deszczu ze śniegiem przechodzące od zachodu w opady deszczu, przejściowo na południowym zachodzie i zachodzie możliwe opady marznące powodujące gołoledź. W górach opady śniegu.

- Prognozowana wysokość opadów na zachodzie od 10 mm do 15 mm. W Tatrach i Bieszczadach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, a w Sudetach o około 15 cm. Początkowo w Małopolsce miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m - podaje IMGW.

Temperatura piątek 6 grudnia

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że temperatura maksymalna od 1°C; 2°C na północnym wschodzie, około 5°C w centrum do 7°C na zachodzie, chłodniej około 0°C w kotlinach karpackich. Miejscami będzie mocno wiało.

- Wiatr umiarkowany miejscami dość silny, przeważnie z kierunków południowych. Na południu w porywach do 60 km/h. W Sudetach porywy do 80 km/h, a w Beskidach do 120 km/h. W górach wiatr będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne - podaje IMGW.

Pogoda na jutro. Noc z piątku na sobotę 6.12.2024/7.12.2024

Jak podaje IMGW, w nocy z piątku na sobotę 6.12.2024/7.12.2024 zachmurzenie będzie duże lub całkowite. Słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, miejscami również śniegu. W Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej o około 8 cm, a w Sudetach o około 5 cm. Miejscami na wschodzie silne zamglenia i mgła ograniczająca widzialność do 500 m.

- Temperatura minimalna od -2°C na północnym wschodzie, około 0°C w centrum do 4°C na zachodzie, najchłodniej na Podhalu około -4°C - czytamy.

Z informacji przekazanych przez ekspertów wynika, że wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, w zachodniej części kraju skręcający na zachodni. Na południowym wschodzie w porywach do 65 km/h, wysoko w górach do 80 km/h. W górach wiatr będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

