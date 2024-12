Norweskie F35 w Jasionce. Norwegia pomoże bronić niebo nad Rzeszowem

Jak poinformował norweski resort obrony w oświadczeniu, oprócz samolotów i systemów przeciwlotniczych w Polsce pojawi się 100 norweskich żołnierzy, którzy będą stacjonować w Rzeszowie. Będą mieli za zadanie wsparcie obecnych na miejscu sił w nadzorowaniu bezpieczeństwa transportów sprzętu, które przez rzeszowski hub trafiają później do Ukrainy.

- Polska podejmuje ogromne wysiłki, aby zapewnić transport na Ukrainę zarówno materiałów cywilnych, jak i wojskowych. Rzeszowskie lotnisko odgrywa także kluczową rolę w procesie ewakuacji medycznej, a za tę pomoc odpowiada Norwegia" - zaznaczył w komunikacie minister. Przypomniał, że Ukraina potrzebuje natychmiastowo dostaw sprzętu wojskowego, a Polska służy jako główny hub, który to umożliwia. Dzięki temu wsparciu "Norwegia uczestniczy we wspólnym wysiłku, który gwarantuje, że potrzebna pomoc dotrze do Ukrainy - podsumował minister obrony Norwegii.