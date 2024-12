Montaż choinki i Świątecznego Miasteczka w Rzeszowie. Wiemy, jak będzie wyglądać

To straszne, co nauczyciel w-fu miał robić dziewczynkom. Pokrzywdzonych aż 16 osób

Mama pięcioraczków z Horyńca mówi o kłopotach. Szukają domu. Co się stało?

Co się stało?

Na Rynku w Rzeszowie w poniedziałek (2 grudnia) praca wre! Nic dziwnego, ponieważ już niebawem startuje Świąteczne Miasteczko z jarmarkiem. Trwa montaż pięknej, kolorowej choinki, a przechodnie co rusz przystają, by zobaczyć jakie drzewko stanie w tym roku na płycie Rynku. Trwa również montaż czerwonych budek, w którym znajdą się cuda i cudeńka, które będzie można zakupić podczas jarmarku na Świątecznym Miasteczku. To kwestia kilku dni, kiedy Świąteczne Miasteczko zaprezentuje się w całej okazałości!

Świąteczne Miasteczko w Rzeszowie. Start 6 grudnia

Choinka, która jest właśnie ustawiana na Rynku a także inne przybrania rozbłysną już 6 grudnia. Wtedy wystartuje również Świąteczne Miasteczko. Będzie jarmark, tradycyjna szopka bożonarodzeniowa, choinka, retro karuzela, młyńskie koło.

- Już dziś zapraszamy mieszkańców do wspólnego celebrowania magicznego, wyjątkowego czasu świąt Bożego Narodzenia. W piątek 6 grudnia otworzymy na rzeszowskim Rynku Miasteczko Świąteczne, w którym przygotowane zostały atrakcje dla każdego. Tego dnia będzie można tam podziwiać m.in. występy wokalne i taneczne, a także widowiskowy pokaz ognia – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Jarmark bożonarodzeniowy w Rzeszowie. Godziny otwarcia

Jarmark na Rynku również ruszy w piątek 6 grudnia. Czerwone budki, które właśnie są montowane na Rynku zapełnią się rękodziełem, lokalnymi wyrobami i smakołykami. Jarmark będzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 13:00–21:00, a w niedziele od 12:00–21:00.

Atrakcje na Świątecznym Miasteczku w Rzeszowie

Piątek 6.12.2024 - oficjalne otwarcie

Jarmark Bożonarodzeniowy 13:00-21:00

Otwarcie domków wystawienniczych

Włączenie iluminacji świetlnych na płycie Rynku

Występy wokalne/taneczne

Fire show

Sobota -7.12.2024

Jarmark Bożonarodzeniowy 13:00-21:00

Bieg mikołajkowy

Świąteczne karaoke przy Studni

Christmas Party z DJ

Niedziela – 8.12.2024- Mikołajki

Jarmark Bożonarodzeniowy 12:00-21:00

Parada Św. Mikołaja - barwny korowód z fontanny multimedialnej na płytę Rynku (m.in. Orkiestra z

Husowa, Marżoretki, szczudlarze)

start: 14:00 od 15:00 – wręczanie prezentów dzieciom na Rynku

16:30 – występy artystyczne

17:00 – otwarcie Domku Świętego Mikołaja

17:45 – występy artystyczne i animacje

Piątek 13.12

Jarmark Bożonarodzeniowy 13:00-21:00

Świąteczne karaoke przy Studni

Christmas Party z DJ

Sobota 14.12

Jarmark Bożonarodzeniowy 13:00-21:00

Koncert świąteczny

Kino plenerowe dla dzieci

Kino plenerowe dla dorosłych

Niedziela 15.12

Jarmark Bożonarodzeniowy 12:00-21:00

Podkarpackie Motomikołajki organizowane przez Motocylistów dzieciom

Bajkosfera – czytanie świątecznych baśni i bajek najmłodszym w Domku Św. Mikołaja

Występy wokalne

Czwartek 19.12 Wigilia Miejska

Jarmark Bożonarodzeniowy 13:00-21:00

15:40 - Chór Akademicki Politechniki Rzeszowskiej

16:00 - Wigilia miejska – część oficjalna

16:30 –18:30 – część artystyczna

Przed Ratuszem - Autobus Ciepła (akcja MOPS w Rzeszowie - wydawanie ciepłych dań osobom potrzebującym). Wigilijny poczęstunek tradycyjnie zostanie przygotowany przez Zespół Szkół

Gospodarczych im. M.S. Ligęzy w Rzeszowie

Piątek 20.12

Jarmark Bożonarodzeniowy 13:00-21:00

Świąteczne Karaoke przy Studni

Christmas Party z DJ

Sobota 21.12 Święto Piernika

Jarmark Bożonarodzeniowy 13:00-21:00

Atrakcje z okazji Święta Piernika (konkurs na najlepszego piernika, warsztaty dla dzieci)

Koncert świątecznych piosenek

Niedziela 22.12 Święto Piernika

Jarmark Bożonarodzeniowy 12:00-21:00

Atrakcje z okazji Święta Piernika (konkurs na najlepszego piernika, warsztaty dla dzieci)

Występy artystyczne/wokalne

Wtorek 24.12 – Wigilia Jarmark zamkniętyŚroda 25.12 – Boże Narodzenie Jarmark zamkniętyCzwartek 26.12 – Drugi dzień świąt

Jarmark Bożonarodzeniowy 13:00-21:00

występy wokalne/taneczne

Piątek 27.12

Jarmark Bożonarodzeniowy 13:00-21:00

Świąteczne karaoke przy Studni

Christmas Party z DJ

Sobota 28.12

Jarmark Bożonarodzeniowy 13:00-21:00

występy wokalne/taneczne

Niedziela 29.12

Jarmark Bożonarodzeniowy 12:00-21:00

kino plenerowe dla najmłodszych

kino plenerowe dla dorosłych

Wtorek 31.12 Sylwester

Jarmark Bożonarodzeniowy 13:00-21:00

start -21:00 – Sylwestrowe DJ Party

ok. 23:45 – część oficjalna

Piątek 3.01.

Jarmark Bożonarodzeniowy 13:00-21:00

Świąteczne Karaoke przy Studni

Christmas Party DJ

Sobota 4.01

Jarmark Bożonarodzeniowy 13:00-21:00

Swingowe rytmy – świąteczna muzyka na żywo

Niedziela 5.01

Jarmark Bożonarodzeniowy 12:00-21:00

koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu lokalnych wokalistów

występy artystyczne/taneczne

Poniedziałek 6.01- Zamknięcie Świątecznego Miasteczka

Jarmark Bożonarodzeniowy 13:00-21:00

pokazy Visual show na zakończenie

Atrakcje stałe w programie Świątecznego Miasteczka

Jarmark Bożonarodzeniowy z rękodziełem, gastronomią i lokalnymi produktami- 30 domków wystawienniczych

Szopka Bożonarodzeniowa

Choinka

Iluminacje świetlne

Domek Świętego Mikołaja

Retro karuzela świąteczna

Młyńskie koło świąteczne

HoHo Bistro Bar