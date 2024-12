Nowy przebieg drogi DK9 na Podkarpaciu. Połączy S74 i A4

Pijani rodzice opiekowali się córeczką. 18-miesięczne dziecko trafiło do rodziny zastępczej

Dokumenty, które złożyli wykonawcy będą teraz badane według kryteriów: cena (60 proc.) i kryteria poza cenowe (doświadczenie głównego projektanta drogowego – 20 proc., doświadczenie zespołu geologicznego - 10 proc. i doświadczenie zespołu środowiskowego – 10 proc.).

Jak podaje GDDKiA, przyszły wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szczegółowych analiz, m.in.: ruchowych, środowiskowych, technicznych i ekonomicznych w celu ustalenia optymalnego przebiegu nowych odcinków DK9. Zostaną również wstępnie ustalone rozwiązania projektowe planowanej drogi, w tym sposób połączenia z sąsiednimi odcinkami DK9, obsługa terenów przyległych, rodzaj i zakres urządzeń ochrony środowiska itp. Ciągłość przebiegu DK9 zapewnią obwodnice Nowej Dęby i Kolbuszowej, które zostaną zrealizowane w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Łącznie z obwodnicami, cały odcinek nowej DK9 będzie liczył ok. 60 km.

Nowy przebieg DK9

Dlaczego zmiany są takie ważne? DK9 to droga, która umożliwia prowadzenie transportu na kierunku północ-południe.

- Obecny jej przebieg, ze względu na duże natężenie ruchu, na które składa się w głównej mierze ruch tranzytowy, jest niezwykle uciążliwy dla obszarów zabudowanych - zaznacza GDDKiA.

Z danych, które przytacza GDDKiA według Generalnego Pomiaru Ruchu 2020-2021, na odcinku od Nagnajowa do Nowej Dęby średni dobowy ruch pojazdów wynosił pomiędzy 6 a 11 tys. pojazdów na dobę, na odcinku od Nowej Dęby do Kolbuszowej między 8 a 12 tys. pojazdów na dobę, natomiast pomiędzy Kolbuszową a węzłem Rzeszów Północ na A4 wynosił od 13 do 33 tys. pojazdów na dobę.

100 obwodnic w województwie podkarpackim

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic (PB100) powstanie osiem nowych inwestycji drogowych. Oprócz realizowanego II etapu obwodnicy Sanoka w ciągu DK28 oraz obwodnic Pilzna, Jasła, Brzostka i Kołaczyc będących na etapie postępowania przetargowego, są to jeszcze obwodnice:

Nowej Dęby w ciągu DK9,

Kolbuszowej w ciągu DK9,

Miejsca Piastowego w ciągu DK28,

Przemyśla w ciągu DK28/DK77.

Źródło: GDDKiA

