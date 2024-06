Nie żyje Jerzy Krzanowski, jeden z najbogatszych Polaków. To pożegnanie wyciska łzy

Jerzy Krzanowski nie żyje. Tragiczny finał poszukiwań

Jerzy Krzanowski był poszukiwany od czwartku (6 czerwca 2024), niestety, jak potwierdzili policjanci w nocy z czwartku na piątek pomiędzy 1.00, a 2.00 w nocy znaleziono ciało mężczyzny. To znany podkarpacki biznesmen, Jerzy Krzanowski współtwórca firmy Nowy Styl - Poszukiwania zostały zakończone. Około godz. 1.00, ratownicy odnaleźli ciało mężczyzny. Potwierdzono, że nieżyjący to zaginiony 54-latek. Decyzją prokuratora, ciało zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych - przekazała w porannym komunikacie krośnieńska policja.

Mężczyznę szukano od czwartku (6 czerwca) od godz. 14.00. Wtedy 54-latek wyszedł z domu w Krościenku Wyżnym na Podkarpaciu. W poszukiwaniach biznesmena zaangażowani byli m.in. policjanci, strażacy, psy tropiące, a nawet użyty został dron z kamerą termowizyjną.

Nie żyje współzałożyciel firmy Nowy Styl. Tak żegna go firma

Jerzy Krzanowski był jednym z najbogatszych Polaków i jednym ze współzałożycieli firmy Nowy Styl. Założył ją wraz z bratem Adamem. Spółka jest jednym z największych w Europie producentów mebli biurowych. Firma zasłynęła m.in. produkcją krzesełek na mistrzostwa świata w piłce nożnej w 2022 r. w Katarze.

W piątek popołudniu na stronie internetowej firmy zamieszczono poruszający komunikat:

- Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci współzałożyciela naszej firmy Pana Jerzego Krzanowskiego. Człowieka wyjątkowego, rodzinnego i kreatywnego, wspierającego nas zawsze wspaniałymi ideami. W imieniu Zarządu oraz wszystkich Pracowników firmy Nowy Styl składamy kondolencje pogrążonej w bólu Rodzinie - czytamy (pisownia oryginalna).

Ciało biznesmena znaleziono w okolicach kompleksu leśnego Dębina w Krościenku Wyżnym nieopodal domu zaginionego. Policja nie podaje na razie szczegółów dotyczących śmierci.

Również gmina Komańcza postanowiła pożegnać biznesmena w komunikacie:

- Z ogromnym smutkiem dowiedzieliśmy się o śmierci Jerzego Krzanowskiego – współwłaściciela firmy Nowy Styl z siedzibą m.in. w Rzepedzi. Społeczność Gminy Komańcza zawsze mogła liczyć na wsparcie, serdeczność oraz pomoc ze strony Pana Jerzego. Przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia dla bliskich i Jego Rodziny - czytamy.