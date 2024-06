Zaginął biznesmen Jerzy Krzanowski. Był na liście najbogatszych Polaków, w przeszłości zatrzymało go CBA

W czwartek, 6 czerwca zaginął Jerzy Krzanowski. To przedsiębiorca, który w 1992 r. wraz z bratem Adamem założył w Krośnie firmę meblarską Nowy Styl. Ich firma rozwinęła się tak mocno, że bracia Krzanowscy trafili do elitarnego grona 100 najbogatszych Polaków. W 2016 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Jerzego Krzanowskiego w związku z rzekomym z przyjmowaniem i wręczaniem korzyści majątkowych oraz tzw. praniem brudnych pieniędzy. Krzanowski usłyszał zarzuty, ale nie został aresztowany. Biznesmen nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i twierdził, że jest niewinny.

54-letni Jerzy Krzanowski jest mieszkańcem Krościenka Wyżnego. W związku z zaginięciem policja opublikowała jego rysopis. Wszystkie osoby, które mogą mieć informacje o miejscu przebywania zaginionego są proszone kontakt osobisty bądź telefoniczny z policjantami Komendy Miejskiej Policji w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28, tel. 47 828 33 10 lub 112. Poniżej rysopis zaginionego.

i Autor: KMP Krosno Jerzy Krzanowski

Rysopis zaginionego Jerzego Krzanowskiego

wzrost około 178 cm,

szczupła budowa ciała,

twarz okrągła,

krótkie, siwe włosy,

nosi okulary,

w dniu zaginięcia był ubrany w krótkie spodenki oraz koszulkę t-shirt w kolorze czarnym.

