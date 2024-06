utrudnienia

"Przestańcie nas ignorować!" Protest mieszkańców Duńkowiczek

Od 3 czerwca 2024 do końca miesiąca potrwa protest mieszkańców Duńkowiczek pod Przemyślem. Ci blokują drogę w ramach protestu przeciwko budowie ronda i drogi od krajowej 77 w Duńkowiczkach do Terminala Kolejowego w Żurawicy. Protestujący uważają, że planów budowy nikt z nimi nie konsultował, a mieszkańcy i rolnicy, którzy dołączyli do protestu są tam najbardziej poszkodowani. Na drodze nie brakuje emocji!